"كلمات" تعرض أحدث إصداراتها خلال مشاركتها في "أبوظبي للكتاب"

الشارقة 24:



في إطار حرصها على التواجد الفاعل في المحافل الثقافية التي تقام على الصعيدين المحلي والدولي، تشارك "مجموعة كلمات" مجموعة النشر الإماراتية المتخصصة في إصدار الكتب باللغة العربية لمختلف الفئات العمرية، والتي تتخذ من الشارقة مقراً، في الدورة 28 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 25 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



وتعرض المجموعة ضمن جناحها بالمعرض، إصدارات جميع دور النشر التابعة لها والتي تشمل: "كلمات"، و"كوارتو"، و"كومكس"، إضافة إلى الإصدارات الجديدة لدار "روايات" المتخصصة في نشر الأعمال الأدبية العربية والمترجمة، والتي تضم 5 إصدارات أدبية جديدة، 4 منها مترجمة إلى اللغة العربية من قائمة أكثر الكتب مبيعاً حول العالم وإصدار مكتوب باللغة العربية، إلى جانب إصدار تعليمي جديد لشركة "حروف"، للنشر التعليمي المتخصصة في نشر الكتب المطبوعة والتطبيقات الذكية التي توفر منظومة تعليمية حديثة لتعليم اللغة العربية.



وتتضمن قائمة الإصدارات الجديدة لدار روايات، رواية "هكذا تكلّم القارئ"، للمؤلف محمد حسن المرزوقي، ورواية "عمّ نتحدث حين نتحدث عن الحب"، للمؤلف الكلاسيكي رايموند كارفر وترجمة سلطان فيصل الرميثي، وروايتي "عزيزتي هاجَر" و"علينا جميعًا أن نصبح نسويين"، للمؤلفة تشيماماندا نجوزي وترجمة لميس بن حافظ، إلى جانب كتاب المساعدة الذاتية "الرّوح المتحرّرة"، للمؤلف مايكل سنجر وترجمة هيام عبد الحميد.



وتشتمل إصدارات دار "حروف" الجديدة على كتاب "الصوتيات" التعليمي، الذي يتضمن مجموعة من التمارين الصوتية المتنوعة التي تعرّف بالنطق الصحيح لحروف اللغة العربية، حيث يحتوي الكتاب على 448 تمريناً، بواقع 16 تمريناً لكلّ حرف. ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز ما يتعلّمه الأطفال في صفوفهم الدّراسيّة الّتي تُعنى بتعريفهم حول مخارج النطق الصحيح للحروف العربيّة، وإجادة أصواتها القصيرة والطّويلة، وطرق كتابتها، بما يساعد على تمكين الأطفال من إقامة علاقات إيجابيّة مع لغتهم الأمّ، وتنمية مهاراتهم اللُّغويّة على صعيد القراءة، والاستماع، والتحدّث، والكتابة، بشغف ويسر.



وشاركت مجموعة "كلمات" منذ تأسيسها في أكثر من 50 معرضاً دولياً للكتاب، كما تمكنت من توزيع كتبها وإصداراتها في أكثر من 16 دولة و3000 مدرسة، وتفخر المجموعة بنشرها الكتب عالية الجودة باللغة العربية، التي فاز من بينها ما يزيد على 30 كتاباً بالعديد من الجوائز العربية والدولية. ومنذ انطلاقها، عملت المجموعة مع أكثر من 120 كاتباً و100 رسام من أشهر الكتاب والرسامين من العالم العربي والعالم. وتمت ترجمة أكثر من 50 كتاباً من إصداراتها من اللغة العربية إلى لغات أُخرى، كما نجحت المجموعة حتى الآن في إصدار أكثر من 400 عنوانٍ باللغة العربية.