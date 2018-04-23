مشاركون في مؤتمر اللغة العربية يزورون "جمعة الماجد"

الشارقة 24:



زار المشاركين في المؤتمر الدولي السابع للغة العربية الذي أقيم في دبي، في الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.



ومن أبرز الشخصيات التي زارت المركز الدكتور عبد الحميد مذكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية في القاهرة، والدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، والأستاذة بسمة السوداني بالحاج مديرة الديوان والشؤون السياسية والإعلام في اتحاد المغرب العربي، والدكتورة حليمة الخيروني من وزارة التربية الوطنية في المغرب، والدكتورة نادية العزاوي من الجامعة المستنصرية في بغداد، ومن الجامعة العالمية في لبنان الدكتور إبراهيم الكبي عميد كلية العلوم الإدارية، والدكتور وافي حاج ماجد رئيس قسم اللغة العربية، والأستاذة أسماء مكي مديرة التسويق في مركز الجودة الشاملة بدبي.



تهدف الزيارات إلى التعرف على دور المركز في خدمة التراث والعلوم وخصوصاً اللغة العربية، حيث اطلعت الوفود على المصادر والمراجع المتخصصة في اللغة العربية من الكتب والمخطوطات والدوريات وغيرها للاستفادة منها في أبحاثهم، بالإضافة إلى زيارة أقسام المركز المتعددة، وبحث أوجه التعاون الثقافي.



وقد أشاد الطيب البكوش، والذي جاء لزيارة المركز بدعوة من سعادة جمعة الماجد رئيس المركز، بما رآه في المركز من عمل متميز في خدمة التراث، وشكر هو والوفود الزائرة هذه الجهود، وفي ختام الزيارة قام المركز بإهدائهم مجموعة من الإصدارات.