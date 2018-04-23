جناح "التمكين الاجتماعي" يحصد المركز الأول في "الشارقة التراثية"

الشارقة 24:





حصد جناح مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي على المركز الأول من خلال مشاركته في أيام الشارقة التراثية، وذلك في فئة أفضل مشاركة في ركن المأكولات ضمن 190 جناح مشارك، الذي يبرز نجاح سياسة المؤسسة في طريق تمكين أيتامها مهنياً.

وجاءت مشاركة المؤسسة بمشروع حمل اسم"The bike shop" أشرفت عليه فتيات التمكين الاجتماعي، اللات تألقن فيه بصنع مشروبات متنوعة.

وقالت الأستاذة فاطمة الأنصاري نائب رئيس لجنة الأسواق التابعة لإدارة التراث: " من منطلق حرص الإدارة على تكريم الجهات المتميزة والمشاركة في فعالية أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ 16، استحقت فتيات مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الفوز بالمركز الأول كأفضل الأجنحة المشاركة، ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الإدارة على تشجيع المشاركين وتقديم الدعم اللازم لهم، ونأمل مشاركتهم الدائمة معنا في الأعوام القادمة".

وصرحت نوال الحامدي مدير إدارة الرخاء الاجتماعي:" يشرفنا حصول فتياتنا على المركز الأول في مشاركتهن المتميزة في أيام الشارقة التراثية، حيث تحرص المؤسسة على المشاركة الفاعلة لمنتسبيها، دعماً لهم في جانب الخدمات المقدمة في إطار برامج التمكين المهني الوظيفي.