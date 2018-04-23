3 كتب جديدة لـ "ثقافية الشارقة"

الشارقة 24:

أصدرت إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة في الشارقة، 3 كتب تندرج ضمن سلسلة إبداعات عربية، الكتاب الأول "رسائل الكرز"، وهي رواية لـبشرى أبو شرار، تحتوي صفحاتها 232 عن رسائل من عالم الحرب التي عاشت فيه في بلادها، وتتذكر بعض الأحداث لتسردها لنا في روايتها.

فجأة دون سبب محدد تلاشت الضجة في قصة الكاتبة فدى جريس بعنوان "القفص"، وخيّم الصمت لثوان قبل أن تعاود السيارات ضجيجها، على الحواجز العسكرية يزيد الصمت الموقف رهبة، ويغرق المارون في قلق أكبر.

بينما حمل الكتاب الثالث عنوان "دراسات في بنية الوسيط السينمائي" لقيس الزبيدي، يأتي هذا الكتاب ليشّكل إضافة نوعية لإصدارات الدائرة ذات الصلة بفن الفنون الممزوجة، ومن هذه التسمية يمكننا استخلاص نتيجة جوهرية تتعلق بتشابك الفن السينمائي مع أنواع الفنون الأدبية والبصرية بأشكالها الإستاتيكية والديناميكية، وهو الأمر الذي قدمه المؤلف بلغة بسيطة، وتأصيلات معرفية راكزة، وإبحارات أفقية في تعريف هذا الفن الشيِّق.