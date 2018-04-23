إسدال الستار على فعاليات "الشارقة التراثية" في منطقة "النحوة"   

الشارقة 24 - وليد الشيخ

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، انطلقت مساء الأحد وليوم واحد فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ 16.

المحطة الختامية للفعاليات التي استمرت 15 يوماً في مختلف أرجاء إمارة الشارقة، كانت في منطقة النحوة الجبلية بحضور عبد الله خلفان النقبي والي المنطقة، وسعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسعادة سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، وسعادة المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان، ومحمد خميس النقبي نائب والي شيص وحشد من مديري الدوائر الحكومية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وألقى عبد الله خلفان النقبي والي النحوة كلمة افتتاحية أشاد فيها بالدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتراث، وحرص سموه الدائم على تعزيز الحراك الثقافي ووصوله لشتى المناطق.



وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية، بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية، وفريق الكشافة لطلبة مدارس خورفكان، كما أقيم معرض تصوير يحاكي تاريخ منطقة النحوة وما شهدته من نهضة عمرانية وتطور لافت على الصعيد المؤسسي.

واحتوت القرية التراثية في منطقة النحوة على العديد من الأجنحة للمؤسسات والدوائر الحكومية، والجهات الخاصة، علاوة على المشاركات الفردية، وتضمنت الأجنحة العديد من المنتجات والمقتنيات التراثية والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، وأركان خاصة للورش التعليمية.

وفي الختام قام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، يرافقه سعادة سالم بن محمد النقبي، وسعادة سلطان يعقوب المنصوري، وعبد الله خلفان النقبي بتكريم الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات أيام الشارقة التراثية.