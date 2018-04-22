الطاهية لارا ستار تعد أطباقاً تزود الجسم بالطاقة

الشارقة 24:

على رائحة النكهات الشهية في ركن الطهي، تجمع زوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل، للالتقاء بالطاهية الأميركية لارا ستار، لتعرفهم على كيفية إعداد كرات بي بي 8 للطاقة، الكفيلة بإمداد الجسم بقدر مناسب من الطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان.

وأعدت الطاهية لارا بمساعدة مجموعة من الأطفال كرات بي بي 8 المكونة من الطحين، وكوب من الشوفان المجروش، وكوب تمر مفروم، وكوب من زبدة الفول السوداني، وملعقة صغيرة من قشر البرتقال، ونصف كوب عسل، وكوب من جوز الهند المبشور للتزيين.

ووضعت جميع المكونات في وعاء محضر الطعام على ضربات سريعة حتى تختلط المكونات جيداً وتصبح عجينة دبقة، وتفرغ على لوح عجن مرشوش بقليل من الطحين، وتكور العجينة على شكل كرات بقطر 1 بوصة، ومن ثم تغمس الكرات في صحن جوز الهند ومن ثم يتم حفظها في البراد، لتكون جاهزة للتناول.