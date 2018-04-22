شخصيات "الشارقة القرائي" الكرتونية.. تستقبل الأطفال

الشارقة 24:

"ومضة"، و"شعاع"، و"قلم"، و"نقطة"، 4 شخصيات كرتونية، لا تكاد تفارق أروقة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، المقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة، حيث تقف الشخصيات الأربع بكل فرح وسعادة في مداخل المهرجان، وتعمل على استقبال زوار نسخته العاشرة، وترافق الأطفال في رحلة شغفهم بالقراءة والمعرفة.

وتعد الشخصيات الأربع، التي تم اختيار أسمائها من قبل متابعي حسابات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، على مواقع التواصل الاجتماعي، ترجمة حقيقية للشعار الذي يرفعه المهرجان لهذا العام "مستقبلك… على بعد كتاب"، والذي يرسخ أهمية المعرفة والعلم، ويقوم على حقيقة أن الكتاب هو أساس الثقافة، والسبيل المحوري في بناء الحضارات.

ولعبت طبيعة الكتاب، دوراً مهماً في اختيار أسماء الشخصيات الكرتونية الأربع، حيث تمثل جميعها أساس التأليف والكتابة، فالقلم هو أداة الكتابة الذي يخط طريق الوعي، أما "نقطة" فهي تمثل البداية والنهاية في كل شيء، ولها حضور لافت في الكتابة والتأليف، بينما تعكس "ومضة" طبيعة حضور الأفكار في الذهن، والقدرة على ترجمتها، أما "شعاع" فهو يمثل الامتداد الطبيعي للمعارف والعلوم.

الزائر لفعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يلمس مدى تفاعل الأطفال مع الشخصيات الكرتونية الأربع التي صممت بطريقة كرتونية، حيث دأبت الشخصيات على التجوال بين الفعاليات والوقوف في مداخل مركز إكسبو الشارقة، لنشر المرح ورسم الفرح على وجوه الأطفال الباحثين عن المعرفة.