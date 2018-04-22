أطفال "الشارقة القرائي" يبدعون بالرسم ثلاثي الأبعاد

الشارقة 24:

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة من 18 وحتى 28 ابريل الجاري، شهد نادي ماين كرافت ورشة عمل بعنوان ماين كرافت التعليمية، بهدف تحفيز الأطفال على استخدام مخيلاتهم، ومحاولة تجسيد هذه الخيالات من خلال الرسوم ثلاثية الأبعاد، والتعبير عن أفكارهم باستخدام خاصية ماين كرافت.

وقدمت المعلمة المتخصصة في ماين كرافت لين تيلير شرحاً مبسطاً للأطفال المشاركين حول أهمية الرسم ثلاثي الأبعاد في تحفيز الأطفال وتوسيع مداركهم وتعزيز قدراتهم، باستخدام قوالب البناء والألوان ثلاثية الأبعاد لبناء هياكل مختلفة ومتنوعة.

وأشارت معلمة ماين كرفت لين تيلير إلى الورشة تسعى إلى تعليم الأطفال ابتكار قصصهم الخاصة باستخدام ماين كرافت، بالإضافة إلى تطوير شخصياتهم، وإتاحة الفرصة لهم لإطلاق العنان لمخيلاتهم، بغية ابتكار أفكارهم الخاصة والريادية، والتي يمكن استخدامها وتطبيقها في ماين كرفت.