"الشارقة للإعلام" تنقل 2600 فعالية من أرض "المهرجان القرائي"

الشارقة 24:

في إطار جهودها المتواصلة لنقل رسالة الشارقة الثقافية، تخصص مؤسسة الشارقة للإعلام تغطية إعلامية شاملة لفعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته العاشرة لهذا العام، خلال الفترة من 18 إلى 28 أبريل 2018، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "مستقبلك.. على بُعد كتاب".

وتعمل المؤسسة على نقل الحدث الثقافي الذي يقام بأكثر من 2600 فعالية، و286 ضيفاً من 121دولة، بطواقم إعلامية مجهّزة من أرض الحدث لتوفّر تغطية يومية للمهرجان عبر جميع الوسائل الإعلامية التابعة لها، في مواكبة مستمرة تشتمل على تخصيص استوديو تلفزيوني من أرض المعرض، وبث مواد ترويجية خاصة بالمهرجان على أثير إذاعة الشارقة وتلفزيون الشارقة خلال أيام انعقاده.

وتتولى قناة الشارقة، تغطية الحدث عبر برنامج "صباح الشارقة"، الذي يبث مجريات المهرجان من قلب الحدث بشكل يومي، إلى جانب كل من برامج "أطفالنا والكتاب"، و"أماسي"، و"أدب وفن"، إضافة إلى تغطيات وتقارير خاصة تعرض عبر نشرات أخبار الدار.

وبدورها، تبث إذاعة الشارقة أحداث وفعاليات المهرجان من خلال تغطية متواصلة عبر برنامج "الأثير" الذي خصص حزمة من اللقاءات والحوارات مع أبرز ضيوف الحدث، إلى جانب تغطية مستمرة يتولاها برنامج "البث المباشر"، لنقل المهرجان إلى أكبر شريحة من المستمعين.

وتنسجم هذه التغطية الإعلامية مع رؤية المؤسسة الساعية إلى نقل رسائل الشارقة الثقافية والمعرفية للعالم بأسره، كما تعكس الجهود التي تقوم بها مؤسسة الشارقة للإعلام في مواكبة، ونقل مختلف الأحداث والفعاليات التي تحتضنها الإمارة على مدار العام.