جائزة "العمل التطوعي" تشارك في "الشارقة القرائي"

الشارقة 24:

شاركت جائزة الشارقة للعمل التطوعي بجناح متخصص في صقل مهرات الأطفال نحو العمل التطوعي، خلال مهرجان الشارقة القرائي للطفل في نسخته العاشرة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 18-28 أبريل الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، وذلك تطبيقاً لسياستها نحو غرس القيم التطوعية لدى النشء والأطفال من خلال القراءة.

وقالت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذ للجائزة؛ إن الجائزة تعرض في جناحها المشارك بالمهرجان حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية من خلال برامج جاذبة للقراءة التي تهدف إلى غرس القيم التطوعية لدى الأطفال والنشء عبر برامج إلكترونية وترفيهة جاذبة؛ حيث تمثلت البرامج المعروضة في "ألعاب إلكترونية تنافسية تستهدف الأطفال، وألعاب أخرى تستهدف الأسرة" وكذلك يتضمن المعروض الإلكتروني قصة تفاعلية يعقبها أسئلة مبسطة عن العمل التطوعي.

كما يتضمن الجناح قصة إلكترونية تفاعلية عن العمل التطوعي يتم عرضها بطريقة ترفيهية من خلال الأجهزة اللوحية الأيباد، أضافة إلى ذلك مرسم تلويني للأطفال الصغار يحاكي خطوات القيام بعمل تطوعي، بالإضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية التي تستهدف الأطفال اليافعين ما فوق العمر 13 سنة، وكذلك هناك مسابقات تنافسية بين العائلات في كيفية القيام بأعمال تطوعية من خلال خطوات إلكترونية.

وأشارت المدير التنفيذي للجائزة؛ إلى أن البرامج المعروضة في جناح الجائزة تتمثل في البرامج والعروض النوعية التي تتناسب مع قدرات الأطفال واليافعين؛ لافتة أن بعض الألعاب الإلكترونية تم تصميمها كمبادرة من فريق العمل بالجائزة كنوع من الجهود الابتكارية، وأن الجائزة تستقبل في جناحها خلال 10 أيام، الزوار والأطفال وذويهم.