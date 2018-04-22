أيام الشارقة التراثية تختتم فعالياتها بمدينة الذيد

الشارقة 24:

اختتمت، السبت، فعاليات أيام الشارقة التراثية بمدينة الذيد التي نظمها المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد، على مدار 7 أيام حفلت بالأنشطة التراثية والأمسيات الفنية والعروض الفلكلورية التي تابعها جمهور قرية الذيد التراثية من المواطنين والمقيمين، وجاء ختام المهرجان مميزاً من حيث الإقبال الجماهيري والمشاركة الواسعة في فقراته من قبل جمهور الحاضرين.

كانت عروض قرية الذيد التراثية هذا العام قد تضمنت تقديم أمسيات تراثية مملوءة بمظاهر الفرح والبهجة، سواء من خلال العروض الفنية المختلفة، والفقرات التراثية والمسابقات الشعبية التي تتناسب وشعار مهرجان أيام الشارقة التراثية لهذا العام "بالتراث نسمو"، حيث ضمت أبرز الأمسيات محاضرتي "متطلبات الزواج" و"حق الجار"، وغيرها من الأمسيات الشعرية التي حفلت بها ليالي المهرجان التراثي الكبير، كذلك برنامج العادات والتقاليد البدوية الأصيلة واستقبال الجمهور والعائلات في بيوت الشعر المنتشرة في ساحات القرية التراثية، ومسرح القرية الذي قدم فقراته يومياً الإعلامي متعب الشمري، والذي شهد تفاعلاً كبيراً من جانب الجمهور من خلال الفقرات المتنوعة والسحوبات على الجوائز القيمة، كذلك حظيت السوق الشعبية في القرية بإقبال جماهيري لما احتوته من محال تقدم منتوجات تراثية مختلفة، أما مشاركة المؤسسات الحكومية بالقرية فقد جذبت فئات متنوعة من الزوار الذين أتيحت لهم فرصة للاطلاع على أجنحة القرية المختلفة.

فيما كان ركن فريج البدو أحد الأجنحة الرئيسية الذي حظي بنسبة كبيرة من الزوار لما يضمه من أوجه تراثية مختلفة، كما تواجد ركن لمحاكاة شريعة الذيد القديمة يضم الفلج والنخيل وغيرها، حيث تم الحرص على أن تكون أروقة القرية المختلفة متطابقة مع واقع التراث الذي عاشه الآباء والأجداد من ذي قبل، ومعرض خاص تزامناً مع عام زايد، وآخر عن الكائنات الخرافية التي تعد من ضمن سرديات التراث الإماراتي، إضافة إلى ذلك تم عمل قسم مخصص للألعاب الترفيهية وركوب الخيل والجمال، وركن التاجر الصغير كما شهدت القرية هذا العام ولأول مرة عروضاً يومية لفرقة الذيد الحربية، التي تضم مجموعة من مبدعي المدينة في فن الرزفة.

من جانبه ثمن الدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تعزيز ثقافات أبناء الوطن من الجيل الجديد بماض الآباء والأجداد، مضيفاً أن نجاح الفعاليات وجذبها لمختلف الشرائح والفئات والأعمار، هي تجربة تحقق أهدافها عام بعد عام في تعريف الجمهور بالمفردات التراثية بحيث أصبح هناك وعي لدى الجمهور بالتراث الإماراتي العريق وخصائصه، مشيراً إلى أن أيام الشارقة التراثية باتت بصمة وطنية مميزة تؤكد الخصوصية الثقافية والفنية والتاريخية لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بصفة خاصة.

وتابع علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد: في كل دورة نؤسس لجمهور جديد يتضاعف ويرتبط بقوة مع تراثنا المحلي، منوهاً أن احتفالات هذا العام جاءت في إطار كرنفالي شعبي جعل من قرية الذيد التراثية ملتقى لجمهور وعائلات وأسر مختلفة حضرت من كافة مدن وقرى المنطقة الوسطى لمتابعة الفعاليات التي تنجح للعام العاشر على التوالي في تحقيق علاقة متوازنة مع الجمهور وربطه بالتراث الوطني بطريقة حضارية، بما يعزز من دور مدينة الذيد كعاصمة للمنطقة الوسطى.

وأضاف ناصر سعيد الطنيجي المنسق العام لفعاليات أيام الشارقة التراثية بمدينة الذيد: أن الأيام التراثية ليست مجرد فعاليات واستعراضات لحرف تقليدية وفنون شعبية فحسب، وإنما هي تظاهرة ثقافية جوهرها حراك تراثي وثقافي مما جعل هذا الحدث التراثي السنوي، يشكل نهراً متدفقاً يسهم في تسليط الأضواء على قضايا التراث، والتشديد على أهمية المحافظة عليه وإبرازه من قبل كافة أجيال المجتمع الإماراتي.