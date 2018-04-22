هيثم بن صقر يفتتح فعاليات أيام الشارقة التراثية في منطقة شيص

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ 16 تحت شعار "بالتراث نسمو"، في منطقة شيص الجبلية التابعة لمدينة خورفكان.

دشن الفعاليات الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، بحضور أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسعادة سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان، وسعادة المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان، ومحمد خميس النقبي نائب والي شيص.

بدأ حفل افتتاح الفعاليات بالسلام الوطني، وألقى محمد خميس النقبي نائب والي شيص كلمة افتتاحية أشاد فيها بالدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمنطقة شيص، وحرص سموه الدائم على تعزيز الحراك الثقافي جنباً إلى جنب حركة التطوير العمراني الهائل الذي تشهده المنطقة.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية، حيث شاركت الفرقة الموسيقية العسكرية بمجموعة من الألحان الوطنية وسط تفاعل من الجمهور، وألهبت الفرق الشعبية حماس الحضور بفقرات مميزة من فنون العازي واليولة التراثية.

زهرات مركز الطفل في خورفكان، شاركن بمجموعة من الرقصات والأوبريتات الغنائية، كما قدم الشاعر علي الشوين قصيدة شعرية مهداة لأهالي شيص، فيما تغنت الشاعرة مريم النقبي "سجايا الروح" بقصيدة عن طريق خورفكان الجديد، أهدتها لصاحب السمو حاكم الشارقة.

احتوت القرية التراثية في منطقة شيص على العديد من الأجنحة للمؤسسات والدوائر الحكومية، والجهات الخاصة، علاوة على المشاركات الفردية، وتضمنت الأجنحة العديد من المنتجات والمقتنيات التراثية والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، وأركان خاصة للورش التعليمية.