"أولياء أمور دبا الحصن" يشارك في أيام الشارقة التراثية

من الفعاليات التراثية لمجلس أولياء أمور دبا الحصن في الأيام التراثية

من الفعاليات التراثية لمجلس أولياء أمور دبا الحصن في الأيام التراثية

الشارقة 24:





ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية بمدينة دبا الحصن وتحت شعار بالتراث نسمو، شارك مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن بمجموعة من الورش التعليمية للطلبة والطالبات.

شملت الورش روابة الليخ وطراقته وورش في الألعاب الشعبية وقلادة الحبال والسفافة وتعليم السنع وصناعة السحناه وورش فنية في صنع العرائس والتزيين على الخزف، وقد لاقت الورش استحسان الجمهور وتجاوبهم.

وكرم محمد راشد رشود رئيس المجلس الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان أثناء تفقده لركن المجلس.

وأكد محمد سيف الأقرح نائب رئيس المجلس رئيس لجنة فعاليات المشاركة في القرية التراثية بأن هذه المشاركة تأتي ضمن الخطة المرسومة لتعريف الأجيال بتراثهم وكيفية المحافظة على الموروث الشعبي.