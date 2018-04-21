أطفال "الشارقة القرائي" يخوضون غمار تحدي لعبة الألغاز "تانس"

خلال الورشة التفاعلية "ألغاز صينية" ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل

الشارقة 24:



ضمن فعاليات الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها حالياً هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "مستقبلك على بُعد كتاب"، عاش الأطفال في عوالم الألغاز الساحرة، وذلك خلال جملة من الاختبارات الذهنية والإدراكية، التي عززت شغفهم في الاكتشاف ومعرفة خبايا وأسرار الحياة من حولهم.



وفي أجواء نابضة بحب التعلم وتطوير الذات، شارك مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات في ورشة تفاعلية حملت عنوان "ألغاز صينية"، استضافها "مختبر الإدراك"، وقدمها أقرلاند بيريتس، معلم الرياضيات في مؤسسة ماثنيزيوم بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وشهدت الورشة التي هدفت إلى تطوير المهارات الذهنية لدى الأطفال عبر الاكتشاف، تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين الذين أبدوا إعجابهم بما طرحته وأضافته إلى حصيلتهم المعرفية، لا سيما وأنها فتحت لأذهانهم آفاقاً أكثر رحابةً للتفكير الإبداعي.



واعتمدت الورشة على أسلوب تعليمي تفاعلي، حيث تم اخضاع المشاركين لخوض غمار تحدي لعبة الألغاز الصينية الشهيرة "تانس"، التي تحتوي على مجموعة هندسية مكونة من 7 أشكال مسطحة بمقاسات معينة، وقاموا بتركيبها معاً لتعطي في نهاية المطاف مجموعة متنوعة من الأشكال والتصاميم.



ويُعرف عن لعبة "تانس" أنها تساعد الأطفال على الإبداع والابتكار، وتنُمي مهارات التفكير المنطقي والإبداعي لديهم، لاسيما وأنها تساعد على معرفة العلاقات المكانية، والاتجاهات والإحداثيات الشكلية، إلى جانب دورها الكبير في تنمية مهارات حل المشكلات.