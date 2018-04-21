"الشارقة القرائي للطفل" يعّد إعلاميي المستقبل في "مختبر المرئيات"

الشارقة 24:



ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دروته العاشرة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "مستقبلك على بُعد كتاب"، شهد "مختبر المرئيات"، ورشة عمل بعنوان "قارئ الأخبار"، استهدفت اطلاع الأطفال من الفئة العمرية 9 سنوات فما فوق، على عوالم التقديم الإخباري، وكيفية كتابة القصة الإخبارية، في ظل التطور الكبير في الإعلام والاتصالات ووسائل التواصل المختلفة.



وعمل المدربان كلو غاردنر، وستيفن دوفلييه من أستراليا، على تعريف الأطفال بخبايا وتفاصيل استديو الأخبار بصورة تفاعلية وممتعة، حتى تحبب الأطفال في العمل الإعلامي والإخباري بصورة خاصة، ولمساعدتهم في كتابة القصة الإخبارية، إلى جانب إذاعتها في استديو يضم فريق عمل متكامل.



وصممت الورشة بحيث يعيش الأطفال في أجواء حقيقية، حيث تم تجهيز المختبر كغرفة بث تحتوي على كاميرا شاشة كبيرة، ويشكل الأطفال فريق عمل يتكون من مذيع رئيسي للربط وقراءة الأخبار الأساسية، بينما يقوم بقية أفراد الفريق بقراءة بقية النشرات مثل أخبار الطقس والرياضة وغيرها من الأخبار، كما يقف فريق آخر من الصغار خلف الكاميرا ويقوم بتوجيهها، فيما يتولى طفل آخر الإشراف على شاشة تلقين المذيعين.



اعتمد المدربان أحدث التقنيات الموجودة في غرف واستديوهات قنوات الأخبار العالمية، لاطلاع الأطفال على آخر التطورات في هذا المجال، الذي صار يكتسب فنوناً وطرقاً متعددة، وهي المهمة التي حاول المدربان إيصالها للأطفال بسهولة ويسر.



وخاض الأطفال تدريباً حي من أجل تطوير إمكانياتهم الإعلامية، وكسر حاجز مواجهة الكاميرا، وتصحيح الأخطاء أثناء قراءة النشرة، وكتابة القصة الخبرية، إذ استهدفت الورشة تطوير المواهب الخاصة عند الأطفال الذين يمتلكون مواهب قد تقودهم نحو اختيار الإعلام كتخصص ومهنة في المستقبل.