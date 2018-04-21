"الشارقة القرائي" يعزز القدرات البدنية للصغار في "مضمار المحاربين"

الشارقة 24:



ضمن الفعاليات الرياضية والترفيهية التي اشتمل عليها ثالث أيام مهرجان الشارقة القرائي للطفل بنسخته العاشرة، والتي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، عاش أطفال المهرجان لحظات من الفرح، والنشاط البدني في مختبر القوة والمرونة خلال ورشة عمل ترفيهية بعنوان "مضمار المحاربين".



وتمكن الأطفال الذين شاركوا بحماس وفاعلية من خوض التحديات الخاصة التي تجمع بين روح التنافس والمتعة، التي ستعلق في ذاكرة الصغار في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتهم الجسدية من خلال الأنشطة الرياضية والألعاب الحركية.



وقدم "مضمار المحاربين" للصغار على مدى ستين دقيقة فرصة التأرجح والقفز والجري، حيث وفر لهم مساحة لخوض السباقات التنافسية، كما يستمر مختبر القوة والمرونة بتوفير الأنشطة الرياضية طوال أيام المهرجان.



ويأتي تخصيص ركن للألعاب الحركية الترفيهية بهدف تعزيز القدرة التنافسية بين الأطفال، وتشجيعهم على التفوق الرياضي، والعمل من أجل انتهاج أساليب صحيّة تعتمد ممارسة الرياضة كنمط حياة.



ويقدم مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي انطلق في 18 إبريل الجاري ويستمر على مدى 11 يوماً، العديد من الأنشطة الترفيهية، والألعاب الحركية التي تمنح الأطفال فرصة إطلاق طاقاتهم، ومعايشة أقرانهم لحظات الفرح ضمن نطاق أحد أكبر المهرجانات، التي تعنى بتعزيز الثقافة والقراءة لدى الأطفال.