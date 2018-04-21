"كريس دي بيرغ" يأسر جمهور مسرح المجاز بعرض استثنائي

الشارقة 24:



قدم المغني، والعازف البريطاني كريس دي بيرغ، أمس الجمعة، عرضاً موسيقياً استثنائياً أذهل به جمهور مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.



وشهد مسرح المجاز الذي امتلأت كافة مدرجاته بجمهور الفنان كريس دي بيرغ الذين أتوا من كافة إمارات الدولة لحضور أمسيته الموسيقية تفاعلاً كبيراً، وذلك نتيجة أدائه الحركي وتفاعله المستمر مع الجماهير.



وعزف أسطورة الروك والبوب كريس دي بيرغ بعضاً من أشهر مؤلفاته التي حققت مبيعات عالية في تاريخ الموسيقى، آخذاً جمهوره في رحلة من السحر الموسيقي من خلال باقة منتقاة من أغانيه التي تحمل كل منها في طياتها قصة فريدة من نوعها تضيف لكلمات الأغنية عمقاً ومعنى وبعداً آخر.



ووسط تفاعل جماهيري كبير، قدم أسطورة الروك والبوب كريس دي بيرغ توليفة مختارة من أشهر مؤلفاته الموسيقية الحديثة والقديمة مثل "السماء الوحيدة"، و"مشتاق لك"، و"في انتظار الإعصار"، "السيدة ذات الرداء الأحمر"، و"لا تبكي بعد الآن"، و"الطريق إلى الحرية"، و"الوطن"، و"الباب المفتوح".



وعبر كريس دي بيرغ عن سعادته بالغناء لأول مرة على خشبة مسرح المجاز في إمارة الشارقة، الإمارة التي اختيرت العاصمة الثقافية للعالم العربي، مشيداً بجهود قيادتها الرشيدة في جعل الشارقة إمارة تستقطب الفنانين من كل أنحاء العالم وتحتفل بهم وبما يقدمونه، إلى جانب أنها تقدم لهم كافة أنواع الدعم.



وكرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفنان البريطاني كريس دي بيرغ شاكراً إياه على الأمسية الموسيقية الاستثنائية التي قدمها لجمهور مسرح المجاز.



الجدير بالذكر أن كريس دي بيرغ حقق نجاحاً كبيراً بعد أن أصدر أول ألبوم غنائي بعنوان "بعيداً عن جدران هذه القلعة"، الذي ظل متصدراً المركز الأول لمدة 17 أسبوعاً متواصلاً، بالإضافة إلى أن مبيعات ألبومات دي بيرغ الموسيقية حققت أرباحاً عالمية تقارب 50 مليون دولار.



ويعد مسرح المجاز، الذي يحاكي في تصميمه المدرجات الرومانية الشهيرة، أحد الصروح الثقافية والفنية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي تستخدم فيه أحدث التقنيات الصوتية وبات يشكل محط أنظار الأوساط الثقافية والفنية، لما يحمله من رسالة حضارية تنقل فكر الشارقة.



هذا واستضاف المسرح عروضاً عالمية متميزة مسرحية وموسيقية وطربية شرقية وغربية، شارك بها كبار الفنانين العرب، منهم فنان العرب محمد عبده وماجدة الرومي وكاظم الساهر ومارسيل خليفة وحسين الجسمي وأصالة وأنغام وغيرهم، وكبار الموسيقيين والفنانين الغربيين مثل ياني وخوليو إغليسياس وغيرهما.