الطنيجي: أيام الشارقة التراثية بالبطائح حققت نجاحاً كبيراً

الشارقة 24:



تختتم اليوم السبت، فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ 16، تحت شعار "بالتراث نسمو"، بالبطائح، والتي تواصلت على مدار أربعة أيام في القرية التراثية .



وصرح سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، بأن أيام الشارقة التراثية لفتت أنظار العالم إلى تراث الأجداد والماضي العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطت الضوء على الموروث الشعبي بكل ما يمثله من قيم وعادات عربية أصيلة تتوارثها الأجيال.



وقال إن "الأيام" حققت نجاحاً كبيراً في كافة مناطق ومدن إمارة الشارقة، وخاصة في البطائح حيث شهدت إقبالاً وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً.



وأعرب الطنيجي عن شكره إلى سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة التراثية على الدعم والتعاون الكامل، وإلى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشريك الاستراتيجي لبلدية البطائح، وسعادة إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية على التعاون والمتابعة.



وأشاد الطنيجي بالرعاة الرئيسيين لأيام الشارقة التراثية بالبطائح، وهم شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، العربية للطيران، وكبر كي، وعيون المها، وإلى الشركاء الإعلاميين وهم الموقع الإلكتروني الإخباري الشارقة 24، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وقناة "الوسطى" من الذيد، وجريدة الخليج.



وبدورها، أكدت شما سيف بن غويث مدير إدارة الاتصال المؤسسي، عضو اللجنة العليا المنظمة لاستضافة أيام الشارقة التراثية في البطائح، أن الفعالية استطاعت أن ترسخ الموروث الشعبي الإماراتي عبر الاهتمام بدعم الحرف اليدوية التراثية، والصناعات التقليدية والأعمال الفنية التراثية للفنان الإماراتي محمد جاسم وأسلوبه المميز في الرسم.



وتوجهت بالشكر لسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، على جهوده الكبيرة التي أسهمت في إنجاح الأيام التراثية بالبطائح.