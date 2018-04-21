"الشارقة القرائي" يعرف الصغار على أسرار "مكعب روبيك"

الشارقة 24:



أخذت ورشة "مكب التحديات" أطفال مهرجان الشارقة القرائي للطفل في رحلة إلى كواليس حل لغز المكعب الشهير "روبيك"، الذي يعتمد في آلية بنائيه على توحيد ألوان أوجهه الستة، حيث قدم خبير الألعاب الرياضية إيدمات المصفوفات الرياضية التي يعتمد عليها المكعب لحل لغزه.



وقال إيدمات خلال الورشة التي ينظمها مركز ماثنيزيوم في الإمارات: "نقوم خلال الورشة بتعليم الأطفال طريق فك لغز مكعب روبيك، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات التي تقود في النهاية إلى توحيد الألوان التي تغطي أوجه المكعب الستة".



وأشار إلى أن طريقة الحل تعتمد أساساً على معرفة توزيع الألوان وما يقابلها على الطرف الآخر، وباستخدام حركات معينة، يمكن تحقيق الهدف".



وأوضح خبير الألعاب الرياضية، أن الهدف من الورشة هو تعليم تعليم الأطفال عملية التركيز والتفكير في أكثر من اتجاه، والاحتمالات المتوقعة، لأن طبيعة لغز مكعب روبيك تقوم على ذلك، وبالتالي فهم يحتاجون إلى تركيز عال للوصول إلى الحل، منوهاً أن ذلك من شأنه أن يحفز طرق التفكير لدى الأطفال بطريقة رياضية.



يذكر أن أرنو روبيك قد ابتكر هذا المكعب عام 1974، أثناء عمله في قسم التصميم الداخلي في أكاديمية الفنون التطبيقية والحرف في بودابست، بهدف إيجاد هيكلية تسمح بنقل أجزاء مستقلة من دون أن تنهار الآلية بأكملها، ولكنه لم يدرك حينها أنه بذلك قد ابتكر لغزاً محيراً أطلق عليه حينها اسم "المكعب السحري".