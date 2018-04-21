"الشارقة القرائي" يكشف للأطفال تأثير التكنولوجيا على العلوم

الشارقة 24:

تناولت ورشة عمل "الواقع الافتراضي" التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة العاشرة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، والتي تقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 18 إلى 28 أبريل الجاري، تحت شعار "مستقبلك ... على بعد كتاب"، الثورة المعلوماتية الهائلة التي اجتاحت عالم الاتصالات وأثرها في المنظومة التعليمية.

وشملت الورشة التي أشرفت على تقديمها الدكتورة سناء فريد المتخصصة في الواقع الافتراضي، تعريفاً حول تقنية المعلومات، وما يصاحبها من تبادل في الطريقة التي يتفاعل بها الإنسان مع الآخرين ومع العالم من حوله، ومدى تأثر المجتمعات بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة التي باتت في متناول الجميع.

وتطرقت الورشة إلى التجارب الناجحة في تطبيق "العالم الافتراضي" في العديد من المجالات، إذ أنها دخلت في مجالي التعلم والقراءة بسرعة كبيرة، نظراً لمرونتها وقدرتها على جعل العملية التعليمية تفاعلية وممتعة، بفضل ما توفره هذه التقنية من مرئيات، الأمر الذي أسهم في سرعة انتشارها واعتمادها في النظم التعليمية والتدريبية.

واستعرضت سناء خلال الورشة صورة لضفدع، عبر تقنيات "الواقع المعزز"، حيث يمكن تحريك الصورة في مختلف الاتجاهات، والتعرف على أسماء الأعضاء الخارجية المكون له من خلال الأسهم التي تشير إلى تلك الأعضاء.

ويسهم مهرجان الشارقة القرائي للطفل في رفد مدارك الزوار بالعلوم والآداب النافعة، وذلك من خلال مشاركة نخبة من المؤسسات والجمعيات، والضيوف، والمراكز المعنية بالأطفال، مما جعل منه أحد أهم الفعاليات الثقافية والمعرفية الموجهة للأطفال واليافعين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

يشار إلى أن الدورة العاشرة من المهرجان تقام بالتعاون مع نخبة من الرعاة والشركاء وهم: الراعي الرسمي: شركة "اتصالات"، والراعي الإعلامي: مؤسسة الشارقة للإعلام، والشريك الاستراتيجي: مركز إكسبو الشارقة، إضافة إلى العديد من المؤسسات والهيئات المشاركة في تنظيم الفعاليات والعروض، والجهات المعنية بالعمل الثقافي والتربوي.