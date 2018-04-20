لوحات "وارهول" ترقص بردهات "الشارقة القرائي للطفل"

الشارقة 24:

رغم مرور نحو 30 عاماً على رحيل فنان البوب الأميركي آندي وارهول، إلا أن لوحاته الفنية لا تزال مفعمة بالحياة، وتمتلك قدرة التفاعل مع الجمهور، لا سيما بعد أن تجسدت على شكل منحوتات بالحجم الطبيعي، تنفذها إحدى الفرق الموسيقية التي تتجول يومياً في أروقة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بنسخته العاشرة، المقامة حالياً في إكسبو الشارقة.

واستطاعت الفرقة تحرير لوحات آندي وارهول من إطاراتها، لتمنحها مساحة حركة حياة جديدة، بتجسيد ثلاثي الأبعاد، ضمن فعالية "لوحات آندي وارهول الراقصة"، التي تلتقي مع جمهور المهرجان يومياً، خلال جولتين إحداهما صباحية وأخرى مسائية.

واشتهر وارهول بتقديمه لعمله الفني "علبة الحساء"، إلى جانب لوحة "مارلين مونرو الفيروزية"، حيث عرف عنه ولعه بوجوه هوليوود، ورسم سلسلة كبيرة من صور المشاهير، على رأسهم مارلين مونرو، والفيس برسلي، وإليزابيث تايلور، وغيرهم، كما ترك وارهول بصمة واضحة في عالم السينما، حيث تمكن مطلع الستينيات وعلى مدار 5 سنوات، من إنتاج نحو 60 فيلماً كلاسيكياً.