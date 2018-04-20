"الشارقة القرائي" يؤسس جيل من المبرمجين الصغار

الشارقة 24:

استكشف صغار مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ 10 التقنيات الأساسية للتطبيقات الذكية المعتمدة على نظام أندرويد، خلال ورشة تفاعلية بعنوان "مخترع التطبيقات"، أقيمت ضمن فعاليات ركن مختبر الذكاء الاصطناعي، الذي يقدم طيلة أيام المهرجان، في مركز إكسبو الشارقة، سلسلة من الورش التفاعلية الساعية إلى إيجاد جيل جديد من المخترعين والمبرمجين الموهوبين.

وتهدف الورشة إلى مخاطبة عقول الأطفال وتحفيزهم على التفكير بحلول مبتكرة، ومساعدتهم على الدمج بين العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا بطريق مرحة وممتعة، تعلمهم آليات استيعاب عمل التطبيقات الذكية والتميز بين أفضلها من حيث طريقة الاستخدام، والهدف المرجو منه.

وتعلم الأطفال خلال الورشة، التمييز بين التطبيقات الصالحة للتحميل على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية المحمولة، وكيفية عملها، بالإضافة إلى تقديم مدخل عن أهمية هذه التطبيقات، والفرق بين الهواتف الذكية وجهاز الكمبيوتر العادي، والمواصفات المختلفة بينهما، من حيث قدرة استيعابهم على تحميل هذه التطبيقات.

وتعرف الأطفال على كيفية صناعة تطبيق ناجح باستخدام برنامج تدريبي تعريفي صالح لتطوير تطبيقات جديدة تعمل بنظام أندرويد، وضرورة أن يتميز التطبيق بمجموعة من الخصائص؛ أبرزها سهولة في الاستخدام، والتصميم اللافت.