أحمد الجسمي: مسرحية "كتاب الله" ترسخ قيم الاعتدال والوسطية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عبر الفنان الإماراتي القدير أحمد الجسمي، عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "كتاب الله... الصراع بين النور والظلام"، واصفاً إياها بواحدة من روائع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد الجسمي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش عرض المسرحية مساء الخميس للمرة الأولى بمدينة خورفكان، أن المسرحية سيتم عرضها تباعاً في مختلف الإمارات، ومن ثم خارج حدود الدولة.

وأضاف أن المسرحية كغيرها من أعمال صاحب السمو حاكم الشارقة، تحمل فكرة وتوجهاً يلامس الواقع العربي والإسلامي، وما يثار به من قضايا ومتغيرات فكرية واجتماعية وسياسية.

ولفت الجسمي أن "العمل" يناقش قضية رئيسة من قضايا العصر التي شغلت العالم بأسره، وهي قضية التطرف الفكري والديني والبعد عن جوهر الاعتدال، الذي يتسم به ديننا الإسلامي، وتغلغل الظلاميين واستفحال سطوتهم في العديد من المجتمعات.

ونوه إلى الفكرة والرسالة المهمة التي تهدف لها المسرحية، وهي أن التمسك بقيم وتعاليم القرآن الكريم ومنهاجه الوسطي، تجعلنا نتسيد العالم من جديد كسابق عهدنا، وهو ما تلفت المسرحية الانتباه إليه من خلال استحضار نماذج إسلامية، من علماء ومفكرين أسسوا العلوم والنظريات التي تدرس في العالم أجمع، منذ عقود وربما قرون، ولاتزال إسهاماتهم وخدماتهم للإنسانية حية أبد الدهر.