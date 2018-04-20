جمال القاسمي يفتتح أيام الشارقة التراثية بمنطقة الحمرية

الشارقة 24:

افتتح الشيخ جمال بن عبد العزيز القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمنطقة الحمرية مساء أمس الخميس، فعاليات أيام الشارقة التراثية بمنطقة الحمرية في القرية التراثية الجديدة المقامة على خور الحمرية.

تضمنت فعاليات الافتتاح عروض فرق الفنون الشعبية، واستعراضات متنوعة لطالبات مدرسة القلعة للبنات ومدرسة الحمرية للبنين.

وقام الشيخ جمال القاسمي بجولة تفقدية في أركان القرية والفعاليات والمعروضات، التي شملت عروض البيئات البحرية والصحراوية والزراعية، إضافة إلى جناح المأكولات الشعبية والمؤسسات والدوائر المحلية والحكومية بمنطقة الحمرية والجلسات الشعبية والحرفيات، بجانب أقسام غزل الشعر والحناء، واستمع لشرح من أعضاء اللجنة المنظمة عما تتضمنه الأركان المختلفة.

وأبدى الشيخ جمال بن عبد العزيز القاسمي، إعجابه بمستوى الفعاليات التراثية، مشيداً بمستوى القرية التراثية الجديدة وتصميمها الذي يعكس جمال التراث بجانب سهولة التنقل، وأكد أن الفعاليات تمثل مناسبة سنوية لإحياء تراث الماضي.

وأشاد عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، بمستوى الفعاليات والأنشطة التراثية المنفذة في هذه الدورة الجديدة من أيام الشارقة التراثية، مشيراً إلى أن المبنى الجديد يخدم الفعاليات بطريقة تسهل التنقل والعرض للزوار.

من جانبه، أشاد حميد بن سمحه الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإحياء التراث، معرباً عن تقديره لكافة الجهود من دائرة الأشغال العامة وبلدية الحمرية التي تكاملت طوال العامين الماضيين لإنشاء القرية التراثية بالحمرية.

وأشار إلى أن فكرة صاحب السمو حاكم الشارقة بإطلاق أيام الشارقة التراثية تعد نوعاً من رد الجميل والمحافظة على تراث الأجداد وإيصاله إلى جيل الشباب والأحفاد.

ولفت مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، إلى أن بلدية الحمرية بجانب كافة الجهات ستقدم العشرات من الفعاليات اليومية التي تجذب الأهالي للقرية التراثية لتقدم تقاليد وأهازيج وفقرات مسرحية تستمر طيلة الأيام بالإضافة إلى المسابقات، واصفاً مشاركات هذا العام بأنها كبيرة ومتنوعة ومميزة ومبتكرة بجانب مشاركات الاهالي والحرفيين، وذلك لتعبر تلك الفعاليات عن تراث الحمرية سواء البحري أو البري على اختلاف مستوياته.

حضر الافتتاح عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وسالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، وحميد بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، وحمد بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من رؤساء المجالس البلدية ونوابهم وأعضاء المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، ومدراء إدارات ومهندسي دائرة الأشغال العامة ومدراء الجهات الحكومية بالحمرية وكبار الشخصيات وأعيان الحمرية وأهاليها ولفيف كبير من المدعوين.