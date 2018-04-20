أطفال "الشارقة القرائي" يغوصون في تاريخ الديناصورات ويكتشفون أسرار انقراضها

الشارقة 24:

ضمن العروض المسرحية التي ينظمها مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في مركز إكسبو خلال الفترة من 18 وحتى 28 إبريل الجاري، تحت عنوان "مستقبلك ...على بعد كتاب"، شهدت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان، عرضاً مسرحياً تعليمياً بعنوان "لغز الديناصورات".

وقدّم المسرحي المتخصص في أدب الطفل الدكتور تيريكس خلال العرض الذي انطلق بحضور أكثر من 500 طفل، مسرحية حافلة بالمفاجآت والمعلومات التي تناولت الكثير من عثرات ما قبل التاريخ، بهدف تقديم جملة من الحقائق المفيدة للصغار والكبار عن طريق المتعة والترفيه.

واستخدم تيريكس خلال العرض المسرحي، ست دمى على شكل ديناصورات بالحجم الطبيعي، وتمكن من توظيفها، بصورة تخدم الهدف من العرض، كما استطاع توظيف مشاركة الجمهور في سرد الحقائق التي كانت وراء انقراض الديناصورات.

وشهدت المسرحية حضوراً وتفاعلاً كبيرين من الأطفال الذين شاركوا في رحلته عبر الزمن، تخللها سرد قصصي ممتع عن الحقبة التي عاشت خلالها الديناصورات، بهدف إطلاق العنان لمخيلات الصغار عبر سبر أغوار التاريخ لمعرفة أسرار تلك الفترة.

ودعا تيريكس الأطفال إلى القراءة عن الديناصورات ومعرفة تاريخها، في خطوة تحفيزية تحثهم على الاهتمام بعلوم التاريخ والآثار وعلوم الأحياء القديمة وعلوم الجيولوجيا، بهدف توجيه اهتماماتهم نحو هذه العلوم التي تتيح للإنسان معرفة تاريخ الحيوانات المنقرضة، وأساليب الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض.

ويعد العرض المسرحي الذي يقدمه دكتور تيريكس حول الديناصورات، أحد العروض المهمة التي من شأنها زيادة أرصدة الأطفال من المعلومات التاريخية، فضلاً عن الأثر الإيجابي الذي تتركه في نفوس الصغار حول الحيوانات، بالإضافة إلى تحفيزهم على إيجاد الأفكار التي تحافظ على حياة الكائنات الحية.

يشار إلى أن نسخة هذا العام من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، تشهد تنظيم 2600 فعالية، يشارك في تقديمها نحو 286 ضيفاً، تتراوح بين مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية، تشمل الفعاليات الثقافية، وبرنامج الطفل، ومقهى التواصل الاجتماعي، وركن الطهي، ويشارك في المهرجان 134 دار نشر من 18 دولة عربية وأجنبية.