"الشارقة القرائي" يُنمي مهارات الكتابة الإبداعية لدى المواهب الواعدة

الشارقة 24:

ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تقام خلال الفترة من 18-28 إبريل الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "مستقبلك … على بُعد كتاب"، تعرف الأطفال عن كثب على أسس ومهارات الكتابة الإبداعية، والمراحل التي يمر بها الكتاب المصور، فضلاً عن المعايير التي تساهم في رفع جودة الكتب، وسرعة انتشارها بين أيدي القراء.

جاء ذلك، خلال ورشة تفاعلية حملت عنوان "مع كتابي"، قدمتها فوزية منة الله، مؤلفة ورسامة كتب الأطفال الباكستانية، وشارك في الورشة التي أُقيمت في مختبر المسرح، مجموعة من طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات، إذ تعلموا واكتسبوا المهارات التي من شأنها أن تساعدهم في تأليف ورسم كتبهم المصورة بأنفسهم، وصياغة أحلام الطفولة عبر الكلمة والصور والرسومات والتعبير البليغ.

واعتماداً على قواعد وأسس غاية في اليسر والدقة والمتعة في آنٍ واحد، نجح المشاركون في ابتكار شخصياتهم الكرتونية، وكتابة قصصهم لتكون مادة مكتوبة تتكامل مع الرسوم والصور لتخرج على هيئة كتاب مكتمل الأركان.

وأكدت الأعمال التي أبدعها الأطفال أن الورشة نجحت في تحقيق أهدافها المتمثلة في اكتشاف المواهب الواعدة في الكتابة الإبداعية وتصميم الكتب المصورة، وتعزيز ارتباطهم بالكتابة والقراءة، وتنمية المفاهيم الإدراكية والإبداعية لديهم.