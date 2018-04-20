الطاهية الصغيرة جهان رازدان تطل على زوار"الشارقة القرائي"

الشارقة 24:

على أنغام ضحكاتها الطفولية، وصوتها العذب، دعت الطاهية الهندية الصغيرة جهان رازدان، جمهور مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ 10، لمشاركتها في إعداد مجموعة من المأكولات والحلويات الشهية، في فعاليات ركن الطهي، المقام في إكسبو الشارقة، والذي يستضيف نخبة من أشهر الطهاة العرب والعالميين حتى 28 إبريل الجاري.

وقدمت جهان مجموعة من المقبلات الخفيفة التي تعتمد بشكل أساسي في إعدادها على الفاكهة، حيث أعدت بداية وصفة صلصة جواكامولي العنب مع رقائق الخبز، المكونة من عصير الليمون، فلفل، وملح، وكزبرة، خبز، وأزهار الكابوتشينو، وعنب وردي منزوع البذور، ومن ثم أعدت طبق "مقبلات الخيار والعنب"، المصنوعة من الخيار، والعنب، وجبنة فيلادلفيا، وصلصة البيستو، وشرائح الفلفل الأحمر الحلو، وكرات نعناع وكرات ذهبية للتزيين.

كما أعدت وصفة "كرات التمر"، المكونة من التمر الطري منزوع البذور، وزبدة غير مملحة، وملعقة من السكر، وشرائح اللوز المحمص، وملعقة من الدقيق، وملعقة ملح، وقامت بخلطها سوياً، ثم شكلتها على شكل كرات، وقامت بتقديم جميع هذه الأطباق للزوار الركن ودعتهم لتذوقها واعطاء آرائهم بالأطباق.

ويذكر أن الطاهية الهندية الصغيرة جهان رازدان، هي ابنة 4 سنوات، أصبحت وجهاً شهيراً على التلفزيون الهندي، حيث تقدم برنامج الطهي "مطبخ جيهان" الموجه للأطفال والأكثر شهرة في الإمارات والهند، ويبث برنامجها التلفزيوني الأول "مطبخ جيهان" على قناة فلوارز إنترناشونال والذي حصل على شعبية كبيرة فور انطلاقته.