أطفال "الشارقة القرائي" يرسمون قصصهم على طريقة المانغا اليابانية

الشارقة 24:

ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته العاشرة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "مستقبلك على بُعد كتاب"، شهد "مختبر التصميم"، ورشة عمل بعنوان "أرسم قصتي".

وتهدف الورشة التي قدمتها المدربة اليابانية تاكايو أكياما، إلى تقديم تدريبات للأطفال المشاركين حول كيفية رسم الوجوه، على طريقة المانغا، وهو الأُسلوب الياباني في الرسم ويستخدم في القصص المصورة.

واستهدفت الورشة الأطفال من فئة 6 ـ 12 سنة لتعليمهم أساليب رسم الأشكال المختلفة لتعابير الوجوه.

وتعتبر أهمية رسم الوجوه في فن المانغا، أحد أسس اتقان هذا الفن، إذ تستند على آليات رسم الوجه الواحد بطرق تعبيرية مختلفة، حيث ظلت الفنانة تاكايو أكياما تطلب من الأطفال أن يرسموا وجهاً باسماً وآخر عابساً، من الشخصيات التي يرونها مناسبة.

وتستهدف طريقة المانغا في الرسم توسيع خيال الأطفال، خاصة الذين يميلون نحو فن الرسم، حيث عملت المدربة على تشجيعهم وخلق أجواء من الترفيه والسعادة وهي العملية التي أرادت منها المدربة أن يقبل الأطفال على الرسم ليس كواجب، فكانت توجههم بين الحين والآخر وتعينهم على كيفية الإمساك بالقلم وصنع الأشكال وتلفتهم إلى الطرق الأمثل في رسم الوجوه حتى تأتي معبرة عن الموقف الذي يريده كل واحد منهم في ابتكار قصته المصورة.

واشتملت الورشة على موضوعات متعددة حول ثقافة المانغا مثل المبتدئين في المانغا، وحيوانات المانغا، وحياة المانغا، إذ اشتهرت رسومات المانغا على المستوى العالمي، وأنتجت ثقافتها وشخصياتها الشهيرة فهي تشمل إضافة إلى القصص المصورة الوسائط الإعلامية، كرسوم الكرتون المتحركة، وأفلام الأنيمي.