الإمارات تشارك في مؤتمر "الآثار والتراث الحضاري" بالأردن

الشارقة 24:

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات الدورة الـ 23 من مؤتمر "الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي"، الذي انطلق في الأردن، بحضور سمو الأميرة دانا فراس، ومعالي لينا عناب وزيرة السياحة والآثار الأردنية.

وتمثلت مشاركة الدولة في أحمد الظنحاني ممثلاً عن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالدولة، وفاطمة الظاهري رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن ممثلة عن سفارة الدولة بعمّان.

واستمر المؤتمر الذي تنظمه دائرة الآثار العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو"، ليومين بمشاركة 14 دولة عربية، تحت عنوان "التقنيات الحديثة في برامج ومشاريع التعريف بالممتلكات الثقافية في الوطن العربي والتوعية بضرورة الحفاظ عليها".