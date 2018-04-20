قصر الثقافة في الشارقة يستضيف أمسية للشعر الشعبي الكويتي

الشارقة 24 – وام:

نظم قصر الثقافة في الشارقة، أمسية لفرسان الشعر الشعبي الكويتي، شارك فيها الشعراء بدر العتيبي وفهد العدواني وحمد الجودان وفهد شويمي.

وتأتي الأمسية ضمن الأمسيات الشعرية العربية التي تستضيفها دائرة الثقافة في حكومة الشارقة طوال العام تحت عنوان "الملتقى الشهري للشعر الشعبي".

حضر الأمسية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وسعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، والشاعر راشد شرار مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، وجمهور كبير من محبي الشعر.

تميزت الامسية بالتنوع في الموضوعات، بما اشتملت عليه من قصائد في المدح والغزل والوصف ورثاء الأيام والنصائح المتعلقة بأمور الحياة.