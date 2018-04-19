"السياحة والآثار" بأم القيوين تحتفل بيوم التراث العالمي

الشارقة 24 – وام:

احتفلت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، الخميس، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أم القيوين، بيوم التراث العالمي، الذي يصادف 18 أبريل من كل عام.

اشتمل الحفل - الذي أقيم في متحف أم القيوين وشهدته سعادة عائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين والعديد من المسؤولين والمهتمين بالتراث وجمع من الحضور - على العديد من الفعاليات والعروض التراثية الشعبية بالإضافة إلى العرض الفني الذي قدمته طالبات مدرسة أم الشهداء للتعليم الأساسي والعروض الفلكلورية لفرق بعض الدول العربية والفلكلور الصيني.

وأكدت علياء الغفلي مدير عام السياحة والآثار بأم القيوين حرص الدائرة على إحياء يوم التراث العالمي وإنجاح هذه التظاهرة العالمية التي تأتي تجسيداً لأهمية دور التراث الكبير في مسيرة تنمية الشعوب، بالإضافة إلى حرصنا على تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية دور التراث في حياتنا والمحافظة عليه باعتباره الإرث الذي تركه الأجداد للأحفاد وترسيخه في ذاكرة الأجيال.