وزير الدولة البريطاني للفنون يزور منطقة قلب الشارقة

الشارقة 24 – وام:

زار مايكل إيليس وزير الدولة البريطاني للفنون والتراث والسياحة، منطقة قلب الشارقة، التي تتضمن عدداً من أهم المواقع التاريخية والمتاحف.

وشملت جولة الوزير البريطاني، متحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وحصن الشارقة وتعرف من سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف على الأعمال التي تنفذها الهيئة ضمن مساعيها الرامية لنشر الثقافة والفنون في الإمارة.

واطلع الضيف البريطاني بمتحف الشارقة للفنون، على المعرض الدائم به إلى جانب المعارض الأخرى، في حين تعرف بمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية على المعروضات الدائمة به.

وزار إيليس حصن الشارقة الذي بني عام ،1823 ويعد واحداً من أهم المباني التاريخية والأثرية في الشارقة والإمارات خاصة أنه يروي تفاصيل 200 سنة من التراث والتاريخ، وتعرف فيه على تاريخ الإمارة.

وأعرب وزير الدولة البريطاني للفنون والتراث والسياحة عن سعادته بزيارة هيئة الشارقة للمتاحف، واطلاعه على الجهود المبذولة في سبيل عرض مختلف الفنون والثقافات والتاريخ أمام أفراد المجتمع في الشارقة والإمارات.

وأشاد بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ترسيخ مكانة الشارقة بين أهم الوجهات الثقافية والفنية على مستوى المنطقة والعالم.