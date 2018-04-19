مراكز أطفال الشارقة تسجل حضوراً مميزاً في "المهرجان القرائي"

الشارقة 24:

تشارك مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 18 إلى 28 أبريل 2018.

يشهد الجناح باقة من الفعاليات الممتعة للأطفال، التي يقدمها مجموعة من الكتاب والأدباء والفنانين المختصين في مجال الطفل منهم الكاتبة بدرية الشامسي، والفنانين دانيال غسان وعلي مراد وأسماء كريم، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من أطفال المراكز في تقديم بعض الورش.

حيث قدمت أمل فاروق إسماعيل منسقة فعاليات في أطفال الشارقة، ورشة "مستقبلي في كتاب" والتي قام خلالها الأطفال بصنع وتزيين كتبهم بأجمل الرسومات التي تجسد آمالهم وتطلعاتهم المستقبلية، بينما قدمت الطفلتين علياء سيف المرزوقي، ومريم عبد الرحمن عسكر من مركز الطفل في خورفكان ورشة "حكواتي"، بأسلوب شائق يجذب الأطفال إلى عالم القصص، أما في ورشة "نقطة سطر جديد" التي نفذتها فتحية الشالوبي فقد قام الأطفال بتأليف قصص قصيرة.

كما قام أطفال البرنامج الثقافي "دليل"، أحد برامج أطفال الشارقة، بتعريف زوار الجناح على ما تقدمه أطفال الشارقة من برامج وفعاليات، تهدف إلى صقل وتنمية المواهب والمهارات.

والجدير بالذكر أن الجناح سيشهد العديد من المسابقات الثقافية الورش الفنية والقرائية التي تجذب الصغار، منها: سقف الأحلام، وصندوق المعلومات، وقصتي في صندوق، وحكايات وحكايات، وقصة في قصاصة، وطوق من الشخصيات، وكن مبدعاً، وعالمي على غلاف، ووعاء ورقي، ومجوهرات من تصميمي، ووحوش ملتهمة الرسائل، ومسرحية من ورق، وعالمي الخيالي، وفن الخربشات.

وتهدف الورش والفعاليات إلى تعزيز المهارات القرائية والكتابية لدى الأطفال، وتنمية واستثمار أفكارهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية، وتحفيزهم على القراءة.

وفي هذا الصدد صرحت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة قائلة: "إن مهرجان الشارقة القرائي للطفل يؤكد بالدرجة الأولى مدى اهتمام إمارة الشارقة بالطفل، وإننا نحرص بشكل دائم على المشاركة فيه، إيماناً منا بأهمية دعم وتعزيز مسيرة إبداعات الطفولة، والعمل على تسخير كافة الإمكانات التي تعمل على النهوض بأجيال الغد، والسعي لتزويدهم بكل ما من شأنه أن يساهم في إثراء محصولهم الثقافي، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية القراءة ودورها في الارتقاء بالفرد".

وأضافت الكعبي، أن مشاركتنا في هذا المحفل الثقافي والأدبي من خلال جناح يضم عدداً من الورش والفعاليات يفتح المجال أمامنا لتعريف الفئات المستهدفة من أولياء الأمور والأطفال بأبرز الفعاليات والأنشطة التي تقدمها أطفال الشارقة عبر مراكزها الـ 14 المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة للأطفال من سن "6-12 سنة".