الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال يتوّج الفائزين بدورته الخامسة

الشارقة 24:

توّجت اللجنة المنظمة لجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، الفائزين في دورتها الخامسة، حيث حصدت مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي من فلسطين، جائزتي أفضل ناشر، وأفضل كتاب عن فئة الطفولة المبكرة، فيما فاز كتاب "مختلف وعادي جداً" الصادر عن دار شجرة للنشر – مصر، بجائزة كتاب الطفولة المتوسطة، واحتل كتاب "الأيدي الصغيرة تبني أحياناً"، الصادر عن دار نهضة مصر – المركز الثالث عن فئة كتاب اليافعين.

جاء ذلك خلال حفل أقيم صباح اليوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، بحضور كلّ من سعادة أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وناصر عاصي رئيس الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، وسعادة عائشة حمد مغاور الأمين العام للملتقى.

وسلّم سعادة أحمد العامري، رناد قبّج مدير مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي - فلسطين، جائزتي أفضل ناشر، والمركز الأول لأفضل كتاب ضمن فئة الطفولة المبكرة، فيما تسلّمت أمل فرح مدير دار الشجرة للنشر من مصر، جائزة كتاب فئة الطفولة المتوسطة، وتسلم أحمد مجدي إبراهيم عضو مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر جائزة أفضل كتاب ضمن فئة كتاب اليافعين.

وضمّت عضوية لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة كلّاً من الرسامة اللبنانية ميا فيداوي، والأديبة والناقدة الإماراتية الدكتورة لطيفة النجار، والناشرة اللبنانية شيرين كريدية، ووصلت قيمة الجوائز المالية التي خصصتها الجائزة لجميع الفائزين إلى 75 ألف درهم توزعت على الفئات جميعها.