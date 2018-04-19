ناصر عاصي: جائزة "الملتقى العربي" تحفز الناشر على الإبداع

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرح ناصر عاصي، رئيس الملتقى العربي لناشري كاتب الأطفال، أن الهدف من جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، هو تحفيز الناشر على الإبداع، وتقديم الأفضل، وإعداد أعمال مميزة، وواعدة، ذات مستوى جيد من حيث المضمون والشكل.

وأشار عاصي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش توزيع جوائز الدورة الخامسة من الجائزة، الخميس، بمركز إكسبو الشارقة، إلى أن الطفل يحتاج وخاصة في هذه الفترة إلى مادة علمية تحصنه من الأوضاع السيئة التي نعيشها في عالمنا العربي، وتضعه أمام واقع جميل غير الذي نراه حالياً.

وأوضح أن الملتقى هو مجموعة ناشرين من العالم العربي تقدر بـ 140 دار نشر عربي، يهدف إلى تنمية قدرات الناشر وتوعيته.