"الشارقة للعروس" يحتضن المواهب الاستثنائية من خبراء التجميل والشعر

الشارقة 24:

تشجيعاً للمواهب الشابة وخبراء التجميل ومصففي الشعر داخل إمارة الشارقة وخارجها، ينظم معرض الشارقة للعروس، للمرة الثانية على التوالي، "جوائز معرض الشارقة للعروس – أفضل مكياج وشعر عروس"، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواهب الاستثنائية لإظهار قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية في عالم الجمال، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3- 6 مايو 2018، في "مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات".

ويفتح المعرض من خلال "المسابقة، الباب أمام كافة الموهوبين والمحترفين في دولة الإمارات، لتقديم وإبراز مهاراتهن في مجال التجميل وتصفيف الشعر، ومساعدة زائرات المعرض للتعرف على آخر صيحات الجمال وتصفيف الشعر وكل ما يختص بهما.

ويتوجب على المشاركين ضمن الفئة الأولى من مسابقة، التي تقام تحت عنوان "أفضل تسريحة شعر للعروس"، تنفيذ تسريحة شعر على مانيكان ذات شعر طبيعي طويل، بطريقة عصرية، خلال 45 دقيقة فقط.

ويتمكن المتسابقون ضمن الفئة الثانية، " أفضل مكياج عروس"، من اختيار فكرة الماكياج الخاصة بها، بشرط أن يتلاءم مع آخر صيحات الموضة، وأن تتناسب مع ذائقة العرائس الإماراتيات والعربيات، وضرورة استخدام الخيال والإبداع لعرض مواهبهم الفنية، وأن ينفذ ماكياج العروس على عارضة أزياء خلال 45 دقيقة فقط.

وأكدت حنان المحمود، مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أهمية هذه الجوائز في دعم الموهوبين في عالم الجمال، وقالت: "تهدف جوائز معرض الشارقة للعروس للاحتفاء بأفضل خبراء التجميل ومصففي شعر العروس في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسعى من خلال تلك الجوائز إلى التعرف على المواهب الاستثنائية من خلال توفير منصة مثالية لهم لعرض مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية في فن التجميل وتزيين الشعر.