أطفال الشارقة القرائي يعيشون مستقبلهم في "قصص وأكثر"

الشارقة 24:

شهد اليوم الأول من مهرجان الشارقة القرائي للطفل تنظيم ورشة تدريبية تحت عنوان "أفق الحكايات"، قدمتها كل من ليلي كوليبر، وتيوني راندال، خبيرتا تمثيل الحكايات في فرقة "قصص وأكثر".

طرحت الورشة سلسلة من العروض التفاعلية التي استمتع معها الأطفال، وفتحت لهم آفاقاً في عالم سحري من صنع مخيلاتهم، وعبر الخيال والمرح والتجربة الإبداعية لأذهان المشاركين، نجحت الورشة في جعل قصص الحاضر والماضي واقعاً فريداً معاشاً.

واعتمدت الورشة على أسلوب تبادل الأدوار، حيث أتاحت للصغار فرصة التعرف عن كثب على العديد من المهن والوظائف، من خلال معايشتهم لتفاصيلها وارتداء الأزياء الخاصة بها واستعمال أدواتها، وتقمص المشاركون شخصيات الشرطي، ورائد الفضاء، وكابتن الطيران، وغيرها من المهن والوظائف التي أكدوا أنهم سيسعون لتقليدها في المستقبل، وستواصل فرقة "قصص وأكثر" تقديم هذه العروض يومياً وحتى اليوم السادس من المهرجان في ركن "هيا نقرأ الآن".