وصفات صحية بطرق عصرية في "الشارقة القرائي للطفل"

الشارقة 24:

بحضورها اللافت، وبسمتها المميزة، أطلت الطاهية سوزان حسيني على جمهور مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ 10، الذي يقام حالياً في إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 28 يناير الجاري، لتقدم مجموعة من وصفاتها العصرية المميزة المأخوذة من المطبخ العربي الأصيل.

وقدمت الطاهية خلال مشاركتها في فعاليات ركن الطهي وصفة "أقراص التمر بالبرتقال"، بأسلوب جديد، حيث دمجت مجموعة من النكهات سوياً لتخرج بطبق يعكس مهاراتها الفنية في إعداد وصفات صحية وغنية، حيث تفاعل الجمهور معها وعبر عن مدى إعجابه بوصفاتها وطريقتها في إعداد الطعام.

وتتكون الوصفة من طحين، وسكر أسمر، وملعقة هال، وجوزة الطيب، وقشرة برتقالة مبشورة ناعم، وكوب تمر، وكوب حليب، وبيضة، حيث تخلط جميع المكونات سوياً، ومن ثم يتم مدها في صينية بعد تقطيعها على شكل مربعات ووضعها في الفرن ومن ثم تقديمها مع المربى أو العسل.

وقدمت سوزان الحسيني لزوار الركن، مجموعة من التقنيات والأساليب الحديثة، حول كيفية إعداد وصفات شهية بسرعة وإتقان، مع تأكيدها على أهمية البحث عن كل ما هو جديد في عالم المطبخ، وضرورة إضافة لمسة سحرية على الوصفات التي تعدها الأم لعائلتها.