أطفال "الشارقة القرائي" يزورون "أليس في بلاد العجائب"

الشارقة 24:

في عرض فني مستوحى من أشهر الحكايات العالمية، اصطحب جمهور مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته العاشرة، زواره الصغار في رحلة ليعيش قصة "أليس في بلاد العجائب" بأسلوب جديد جمع بين الغناء والرقص والتمثيل في آن واحد.

وتمثل المسرحية واحدة من الروايات الشهيرة للكاتب وعالم الرياضيات تشارلز دودسون، المعروف باسمه الأدبي" لوسي كارول"، التي تحولت من عمل أدبي إلى مسرحية موسيقية شارك في تأليفها المسرحي العالمي دايمن آلبارن.

ونجحت المسرحية في تحفيز الجمهور للمشاركة في أداء الأغاني والرقصات والحركات ضمن استعراض حافل بالنشاط والحركة، قدم مجموعة من الرسائل السامية حول أهمية الصداقة مع الآخرين، بأسلوب فني جمع بين المنطق والجدل في طرح الأفكار للتناسب مع الصغار والكبار.