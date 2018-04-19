بمناسبة يوم التراث العالمي... مسرح الأيام يجذب الزوار

الشارقة 24:



اشتعلت ساحات الأيام في قلب الشارقة وشهدت عروضاً شيقة ومبهرة في يوم التراث العالمي، وتوزعت الفرق المحلية والعالمية على ساحات أيام الشارقة التراثية ومسرح الأيام، لتؤدي بعضاً من فنونها التراثية في يوم التراث العالمي الذي يصادف 18 إبريل من كل عام، وازدانت ساحات قلب الشارقة والمسرح بلوحات وعروض ورقصات شعبية جميلة أدتها فرق عالمية وعربية ومحلية مشاركة في أيام الشارقة التراثية، حيث عاش جمهور وعشاق التراث ساعات جميلة انتقلوا خلالها مع تلك الفرق إلى ماض جميل من خلال ما قدمته من عروض ولوحات فنية عميقة، وما تتضمنه من عراقة يعشقها الجميع ويبحث عنها.



وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة التراثية: "كما تعلمون، يحتفل العالم في كل عام بيوم التراث العالمي الذي يصادف 18 إبريل، ودأبت أيام الشارقة التراثية على أن يكون لهذا اليوم نكهة خاصة، واحتفالات مميزة ومتنوعة، حيث انطلقت مسيرات واحتفالات الأيام بهذه المناسبة، بمشاركة لافتة من الفرق المحلية والعربية والعالمية المشاركة في الأيام، من قلب الساحة متجهة إلى مسرح الأيام، وتجمعت هناك، وأدت بعض ما يعكس أنماط وألوان الفنون الشعبية الخاصة بها على المسرح، وبعد أن انتهى الجميع من تلك الاحتفالية، تجمعت الفرق أمام المسرح والتقطت الصور التذكارية المعبرة التي توثق لهذا الجمع، وتؤشر إلى الجهود التي تبذلها الشارقة وأيامها التراثية في جمع كل هذه الفرق بما تحمله من ثقافات وتراث غني ومتنوع، في مكان واحد هو أيام الشارقة التراثية".



ولفت المسلم إلى أن مسرح الأيام هو أحد المواقع والأركان المهمة والجاذبة في أيام الشارقة التراثية، ويشهد يومياً إقبالاً جماهيرياً كبيراً من عشاق الفولكلور المحلي والعربي والعالمي، ومحبي القصص والحكايات الشعبية والتراثية، التي تطرب جمهور مسرح الأيام، ويعشقها الكبار والصغار، وفي كل يوم يشتعل المسرح والجمهور بلوحات فولكلورية جميلة وحكايات وقصص تخلد بهدوء مع الأطفال في نومهم، وتبقى عالقة بذاكرتهم.



وأضاف الدكتور المسلم: "يوم التراث العالمي هو يوم نعتز به ونقدره، ونعتبره أحد أهم المناسبات العالمية التي تؤكد على مكانة التراث وضرورة صونه وحفظه ونقله للأجيال، ويؤشر على أهمية التعاون والتنسيق العالمي في مختلف شؤون وقضايا التراث، وأن ما يجمعنا كبشر في كل الحضارات والثقافات، ويستوجب التركيز عليه والاحتفاء به، وهو أحد عناصر وعناوين أيام الشارقة التراثية، ولا يمكن لنا التفريط بهذا اليوم أو تجاوزه وعدم القيام بما يليق به".



وتابع: "أن الفنون والرقصات الشعبية حاضرة في أيام الشارقة التراثية دوماً، وفي الحقيقة تشهد إقبالا كبيراً وملفتاً، وتشكل واحدة من أهم محطات الجذب، للزوار وعشاق التراث الذين يتنقلون من موقع إلى آخر يلتقطون الصور والفيديوهات التي تسجل لهم اللحظة، وتسجل لهم تلك الرقصات والأصوات والموسيقي العذبة التي تطرب كل من يسمعها".



وأكد: "نحرص على مدار أيام الشارقة التراثية، أن تكون تلك الفنون والرقصات الشعبية حاضرة في الساحة بمختلف ألوانها، وفي مختلف أركان ومواقع أيام الشارقة التراثية، سواء في قلب الشارقة، أو في المنطقتين الشرقية والوسطى، ونعرف مدى الإقبال عليها من قبل المواطنين والزوار، ومدى عشقهم ومحبتهم لهذه الفنون الشعبية، كما نحرص على أن نوفر لكل من يسأل عن بعض ملامح أو تفاصيل كل رقصة شعبية ما يلزم من معلومات وافية".



3 مواقع للاحتفال بيوم التراث العالمي



قال أزهر كبة رئيس لجنة حفل الافتتاح وفرق الفنون الشعبية: "توزعت احتفالات أيام الشارقة التراثية في يوم التراث العالمي لهذا العام، على 3 مواقع رئيسية مهمة، حيث شهد مسرح الافتتاح تقديم بعض الفنون الشعبية المحلية مثل فن النوبان وفن الأنديما، ومشاركات من عمان والسعودية، وباراغواي، بالإضافة إلى جلسة عراقية أطربت الحضور، وكذلك مسرح الأيام الذي شهد أداءً للفرق الشعبية من البحرين والأرجنتين والبوسنة وباراغواي، بالإضافة إلى جلسة يمنية، في حين تميزت ساحة التراث بجولات انطلقت من سوق العرصة باتجاه مسرح الأيام وجابت مختلف مواقع وساحات الأيام مقدمة لوحات فنية شعبية حيوية، حيث توزعت الفرق وتنقلت من ساحة إلى أخرى لتؤدي بعض أعمالها من رقصات وفنون شعبية لاقت كما هو متوقع إقبالاً كبيراً وتفاعلاً حيوياً من زوار الأيام".



افتتاح لافت في البطائح



افتتح سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس مجلس بلدي البطائح، أمس الأربعاء، فعاليات أيام الشارقة التراثية في منطقة البطائح، وذلك بحضور سعادة المستشار سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي، وسعادة حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري وسعادة عبيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، والسيد صقر محمد رئيس لجنة افتتاحات الشارقة والمناطق الوسطى والشرقية والحمرية.



وتفاعل سكان وأهالي منطقة البطائح مع الفعاليات التي صاحبت الافتتاح، والتي تضمنت العديد من الفقرات الشعبية والفنون التراثية المتنوعة.



بدأ الافتتاح بإطلاق طلقة من المدفع بالتعاون مع شرطة الشارقة، وبعدها القيام بجولة من قبل المسؤولين على القرية التراثية الموجودة في البطائح، وحضور بعض البرامج المعدة من قبل اللجنة بدأت بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم، ومن ثم فقرة شعبية أدتها فرقة دبا الحربية، إضافة إلى استعراض لأهم البيئات الموجودة في الإمارات، ورقصة الرولة للأطفال قدمها مركز الطفل بالثميد، وفقرة للمسكوكات التذكارية، فضلاً عن السحوبات والجوائز، والرسم، وغيرها من الفقرات الجاذبة التي تفاعل معها الجمهور.



وأشاد رئيس مجلس بلدي البطائح، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتراث ومبادرات سموه في حفظه ونقله للأجيال الحالية والمستقبلية وجعله مستدام، لافتاً إلى أن فعاليات الدورة الحالية في البطائح متنوعة، وتتضمن الفعاليات عرضاً لأهم البيئات الإماراتية من بيئة جبلية وصحراوية، إضافة إلى مشاركات الدوائر المحلية الحكومية، مثل البلدية ونادي البطائح وشرطة الشارقة وسفراء الإيجابية والهلال الأحمر، فضلاً عن الفرق التطوعية التي جاءت كمبادرة من المجلس البلدي لدعم الشباب.



ولفت إلى أن فعاليات الأيام في البطائح تعمل على نقل الموروث إلى الأجيال الحالية بصورة بسيطة وعصرية، مشيراً إلى أن الايام التراثية تعمل على غرس التراث المعنوي في نفوس الجميع، فضلاً عن أنها تشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي وسكان المنطقة، خصوصاً في نهاية الأسبوع.



محاضرة عن شعر الملاحم الشعبية



قدم الدكتور الموريتاني محمد أحمد، ضمن فعاليات الأيام التراثية في مركز التراث العربي محاضرة عن "اتهيدين"، وهو مصطلح يطلق على شعر الملاحم في الثقافة الشعبية الموريتانية، مستذكراً خلال المحاضرة نشأت الشعر وتاريخ ظهوره في منتصف القرن الثالث عشر الهجري.