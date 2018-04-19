أطفال "الشارقة القرائي" يشاركون في 3 ورش تفاعلية

الشارقة 24:

يحتفي مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في نسخته العاشرة، بمصممي الأزياء الصغار، حيث يفتح أمامهم مجالاً واسعاً لتصميم ملابسهم كيفما أرادوا، وذلك من خلال مشاركتهم في ورشة "صمم ملابسك" التي تقام تحت إشراف مصممة الأزياء ديالي بهالا.

وتستهدف الورشة شريحة الأطفال الذين تبدأ أعمارهم من 8 سنوات فما فوق، لتمنحهم فرصة انتقاء ألوانهم المفضلة، وفقاً لنماذج وتفاصيل جذابة، تعكس أهمية الشغف بتصميم الأزياء.

"الشارقة القرائي" يعلّم الصغار أسس الرياضيات

ونظم المهرجان ورشة حملت عنوان "ألغاز صينية"، بهدف تعليم الأطفال أشكال مختلفة عبر تركيب المجسمات من أجل تقريب فهم الرياضيات، والفيزياء إليهم، حيث أوضح المدرب ايرلاند بري تو أن الورشة تسعى إلى تعليم الرياضيات للأطفال عن طريق الألعاب المبتكرة، وذلك من أجل تنمية مهاراتهم وإشراكهم في التعرف على أشكال تستخدم بشكل يومي مثل المثلث والمربع، مشدداً على أهمية بناء قدرات صغار السن لمعرفة حساسية الإدراك تجاه الأشكال المختلفة والتعامل معها في الحياة العامة.

أطفال "الشارقة القرائي" يكتشفون عالم لغة الجسد

وجاءت ورشة لغة الجسد، التي أشرفت على تقديمها سارة مزهر المتخصصة في علم المسرح، بهدف إكساب الأطفال القدرة على التعبير عن أنفسهم باستخدام لغة الجسد، من خلال إطلاق العنان لخيالهم لابتكار عناوين للحركات الجسدية التي يؤدونها أثناء الورشة التدريبية، بالإضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.

وتخلل الورشة تمارين وألعاب ترفيهية شملت تقسيم الأطفال إلى مجموعتين في صفين متقابلين، حيث يبدأ أطفال المجموعة الأولى بتنفيذ حركات جسدية يتبعهم في تنفيذها مجموعة ثانية تقف في الصف المقابل، ثم يقوم أطفال المجموعة الثانية بتنفيذ حركات بلغة الجسد يقلدهم فيها أطفال المجموعة المقابلة، بهدف معرفة ما تعنيه هذه الحركات لأفراد المجموعتين.