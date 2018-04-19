انطلاق أيام الشارقة التراثية بخورفكان الجمعة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:





أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات أيام الشارقة التراثية الـ 16 في خورفكان عن جاهزية القرية التاريخية في المدينة لاستقبال الحدث التراثي الأكبر من نوعه والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث تحت شعار "بالتراث نسمو".

وقال سعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان رئيس اللجنة المنظمة: "إن نحو 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تشارك في الفعاليات التي تنطلق عصر الجمعة وتختتم مساء الأحد المقبل".

ولفت النقبي إلى تنسيق مسبق مع الجهات المزمع مشاركتها، عبر اجتماعات مكثفة تم عقدها من قبل اللجنة المنظمة لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة، معبراً عن توقعاته استقطاب أيام الشارقة التراثية في خورفكان حشد جماهيري كبير في ظل تزامنها مع العطلة الأسبوعية.

وأكد رئيس المجلس البلدي على ضرورة تضافر الجهود بين الجمهور وللجنة المنظمة وما ينبثق عنها من لجان فرعية، والالتزام بالإرشادات الناظمة للحدث، خاصة في ظل عقده في منطقة ذات طابع تراثي وأثري.

من جانبها قالت المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، إنه تم تجهيز القرية التاريخية من قبل طواقم البلدية بالتعاون مع الجهات الشريكة وعلى رأسها معهد الشارقة للتراث.

وأوضحت القاضي، أن فرق العمل قامت بالإجراءات اللازمة لتهيئة الأجنحة والأركان المخصصة للدوائر الحكومية المشاركة، إضافة لمؤسسات القطاع الخاص والأسر المنتجة.

وأكدت مدير البلدية، أن النسخة الـ 16 لأيام الشارقة التراثية في خورفكان، تتضمن وجبة تراثية وفنية وثقافية مميزة تتناسب مع مختلف الأعمار وتلبي تطلعات الجمهور وتحقق الرسالة المنشودة من إبراز أصالة الماضي وعبقه.

ويحمل البرنامج الذي أعدته اللجنة المنظمة في خورفكان العديد من الفعاليات التوعوية والترفيهية الجاذبة للأطفال، علاوة على أنشطة عدة لإبراز ملامح البيئات المتنوعة التي تزخر بها خورفكان من بيئات بحرية وجبلية وزراعية.

جدير بالذكر أن فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها الحالية تنطلق في منطقة شيص الجبلية السبت المقبل، يتبعها انطلاقة متجددة في منطقة النحوة عصر الأحد.