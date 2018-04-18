افتتاح مميز لأيام الشارقة التراثية في البطائح

الشارقة 24:





انطلقت، الأربعاء، فعاليات أيام الشارقة التراثية في البطائح، بحضور سعادة المستشار سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والثروة الحيوانية، وسعادة راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطي، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، وسعادة حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة سعيد مطر الطنيجي مدير جمعية الشارقة الخيرية فرع البطائح، وسعادة عبدالله صابر الكتبي نائب رئيس المجلس البلدي بالمدام، وسعادة راشد القابض نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسعادة سعيد الحافري مدير دائرة الخدمات الاجتماعية بالبطائح، وسعادة سعيد بن فاضل مدير قناة الوسطي من الذيد، إضافة إلى عدد كبير من الأهالي، ممن تفاعلوا مع الأجواء التراثية التي تنبض بها "الأيام" في البطائح.