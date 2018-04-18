3 ورش عمل متنوعة تجذب أطفال "الشارقة القرائي"

الشارقة 24:



ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الطفل، وتعريفه بأهمية الكتاب، استضافت فعاليات اليوم الأول من النسخة العاشرة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 18 إلى 28 أبريل الجاري، تحت شعار "مستقبلك ... على بعد كتاب"، في مختبر الهندسيات ورشة عمل تعليمية للأطفال بعنوان "جسور".



وهدفت الورشة التي أشرف عليها نخبة من المعلمين المتخصصين في مجال علوم الهندسة والرياضيات، إلى تعليم الأطفال البنى الأساسية لنوعين من الجسور هما: الجسر الشعاعي، والجسر القوسي بالَاضافة إلى تعريفهم الأشكال الهندسية القوية من الناحية الهيكلية.



وتطرقت الورشة إلى أساليب التصميم، وبناء الجسور القوسية البسيطة باستخدام حزمة من العيدان والحلوى اللينة، التي تم توزيعها على الأطفال بغية الشروع ببناء الجسر، من دون إغفال النواحي الجمالية في التصميمات الأساسية.



وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من الأطفال، إذ باشروا بتشييد الجسر ضمن عدد من الخطوات ابتدأت بغرس العيدان في الحلوى من أجل تصميم ثلاثة مربعات متصلة، ثم الانتقال إلى تركيب مثلثات متقابلة ومثبتة على القاعدة الأساسية التي تمثلها المربعات، تعلوها عيدان أفقية متصلة تربطها ببعضها البعض.



"الشارقة القرائي" يجمع الأطفال في "عالم الجمباز"



على إيقاع حركات الجمباز الاستعراضية، التي جمعت بين القوة والمرونة في آن واحد، توافد صغار مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ 10، ليتشاركوا المتعة في ورشة تفاعلية حملة عنوان "عالم الجمباز"، قدمتها فرقة ماي جاي من الإمارات، أخرجوا فيها طاقاتهم الجسدية وتعرفوا على فوائدها المختلفة.



وتعلم الأطفال في عالم الجمباز مجموعة من الحركات غير التنافسية، مثل الهبوط والتوازن باستخدام حواجز عالية وقضبان منخفضة وعوارض وحواشي جانبية، إلى جانب تقديم العديد من الألعاب التفاعلية التي جذبت الأطفال وعرفتهم برياضة الجمباز وما يرافقها من تمارين مفيدة لصحتهم البدنية وتقوية عضلاتهم، وزيادة مرونتهم ورشاقتهم الجسدية.



أطفال "الشارقة القرائي" يكتشفون سحر الموسيقى وعوالمها الغريبة



ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دروته العاشرة، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "مستقبلك … على بُعد كتاب"، كان الأطفال دون سن السابعة على موعدٍ مع الدهشة والمتعة، خلال ورشة عمل حملت عنوان "أعذب النغمات"، نظمتها "سكول أوف نويز"، في "مختبر الأنغام" حيث تعرفوا على الآت موسيقية غريبة تصدر أصواتا متنوعة.



وقام الأطفال لتجريب كل آلة على حدة، حيث عمدت الورشة من خلال الموسيقي دان ماي على توظيف عدد من المعدات والآلات الرقمية والتناظرية، إذ استخدمت الآلات الموسيقية بطريقة غير مألوفة.



وأشار ماي إلى أن أهمية الورشة تنبع من كون الأطفال يتعرفون من خلالها على الآت غريبة لم يعتادوا عليها، الأمر الذي يشبع رغبتهم في المعرفة، موضحاً أن الأطفال الذين لديهم مواهب موسيقية سيستفيدون من الورشة في توسعة مداركهم.