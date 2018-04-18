مسرحية "كتاب الله" في خورفكان الخميس

الشارقة 24:



تقدم على مسرح المركز الثقافي في مدينة خورفكان، مساء غد يوم الخميس، المسرحية الاستعراضية "كتاب الله: الصراع بين النور والظلام"، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي حققت أصداء نقدية وإعلامية واسعة عند عرضها للمرة الأولى، في افتتاح الدورة الـ 28 من أيام الشارقة المسرحية، التي نظمت في مارس الماضي.



وتقدم المسرحية قراءة فكرية وجمالية للتحولات التي عرفتها المجتمعات الإسلامية في السنوات الأخيرة، وتستضيء في هذا الإطار بجملة من الوقائع والمواقف من تاريخ العالم العربي والإسلامي.



وتأتي المسرحية التي انتجتها دائرة الثقافة، بعد سلسلة من أكثر من 11 مسرحية كتبها صاحب السمو حاكم الشارقة خلال العقدين الماضيين، ونشرت وترجمت إلى لغات عدة، مثل "عودة هولاكو"، و "الواقع صورة طبق الأصل"، و"الإسكندر الأكبر"، و"القضية".



ويشارك في تجسيد العمل الجديد فوق الخشبة نخبة من الفنانين مثل أحمد الجسمي وعبد الله مسعود وعبد الله بن حيدر ورائد الدلاتي، إضافة إلى العشرات من فناني الأداء والمختصين في مجالات الإضاءة والصوت والازياء.



ويتزامن عرض المسرحية في خورفكان مع احتفالات المدينة الساحلية بمجموعة من الإنجازات الخدمية التاريخية وجملة من الفعاليات الثقافية.