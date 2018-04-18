"شؤون الضواحي" تستحضر الماضي بمتاهة ضمن أيام الشارقة التراثية

الشارقة 24:



برؤية مبتكرة، تقدم دائرة شؤون الضواحي والقرى، خلال مشاركتها في أيام الشارقة التراثية، بمدينة الشارقة، متاهة أضواء غير منسية، والتي تعد من أكثر البرامج استقطاباً لزوار التراث في موقعها بقلب الشارقة .



وتمثل الفكرة مساحة مقامة ضمن عريش الدائرة وتعد متاهة حقيقة وتحتوي على لوحات فنية وعبارات قديمة تعبر عن الماضي وما فيه من تراث تليد .



وأشار خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، إلى أن المتاهة تمثل محطة مهمة ومشاركة مبتكرة للدائرة، لتقدم فكرة مبسطة للغوص في جوانب الماضي من خلال أجزاء وزاويا المتاهة .



وأوضح أن أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ 16 تحت شعار بالتراث نسمو، تعتبر حدثاً حيوياً في التراث الثقافي الإماراتي، لذلك كان عريش الدائرة معبراً عن تلك المضامين، وبالتالي تمت إضافة المتاهة كواحدة من الأفكار الجديدة التي تستقطب الزوار، بفكرتها واسترجاعها لكلمات الماضي وصوره .