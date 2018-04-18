أول راقصة باليه إماراتية تختتم موسم "موسيقى أبوظبي الكلاسيكية"

الشارقة 24:



يعتزم القائمون على موسم "موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2017/2018" استضافة عرض باليه متميز تحييه أول راقصة باليه إماراتية علياء النيادي، ونجمي مسرح بولشوي الشهيرين إيفان فاسيليف وماريا فينوغرادوفا، بمشاركة فرقة من 40 راقصاً، لتأدية رقصة الباليه المشهورة "لو كورسير" على خشبة مسرح قصر الإمارات، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 إبريل، ليختتم بذلك سلسلة مميزة من العروض الساحرة التي قدمها موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية.



وتقام فعاليات موسم "موسيقى أبوظبي الكلاسيكة" برعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبتنظيم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وإنتاج شركة "فلاش" للترفيه.



شهد برنامج فعاليات الموسم حتى الآن تدفق حشود واسعة من محبي الموسيقى الكلاسيكية المتحمسين لمتابعة العروض الموسيقية التي تقام ضمن عدد من أكثر المواقع تميزاً في الإمارة.