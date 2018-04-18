انتهاء المرحلة الـ 1 من تصوير مسلسل "هارون الرشيد"

الشارقة 24:



أعلن المخرج عبد الباري أبو الخير، انتهاء المرحلة الأولى من عمليات تصوير مسلسل "هارون الرشيد"، والتي جرت في قصر السراب في إمارة أبوظبي، ليتم الانتقال إلى جزيرة السمالية لاستكمال مرحلة جديدة من العمل التاريخي الضخم، الذي يؤشر إلى عودة قوية للدراما التاريخية بعد سنوات من الانقطاع.



وأنهى المخرج 50 % من مشاهد العمل، على أن يصور مشاهد مهمة في جزيرة السمالية، ولمدة ثلاثين يوماً، يعود بعدها فريق العمل الى قصر السراب بمواقع جديدة، لاستكمال ما تبقى من مشاهد فنية.



وتم اختيار جزيرة السمالية لتصوير مشاهد مهمة في العمل التاريخي، لتوفر أماكن تصوير فيها تساعد على محاكاة أسواق البيئة العباسية، التي ذاع فيها صيت الخليفة العباسي الأشهر هارون الرشيد.



وانضم للعمل نجوم من كل الوطن العربي، يتقدمهم عابد فهد ومعه كاريس بشار، وكندا حنا، ومن الأردن النجم ياسر المصري والفنانتان أميرة سمير ونادرة عمران، ومن سورية نضال نجم وديما بياعة وديمة الجندي، وديما الحايك، وطلال مارديني، وأدهم مرشد، وإسماعيل مداح، وماهر مزوق، ونخبة كبيرة من نجوم الدراما العربية، ومن السعودية النجم عبد الحسن النمر، والنجمة أسيل عمران، وأحمد البايض .



وكشف عابد فهد، في تصريح خاص عن أدائه لشخصية الهادي "أمير المؤمنين"، شقيق الخليفة هارون الرشيد، ووصفها بالشخصية المحورية والمؤثرة في سير الأحداث.



وجزم فهد بتحقيق العمل للنجاح المنتظر، في ضوء الإمكانات المرصودة له، وعلى كافة الصعد الفنية والتقنية والإنتاجية.



أما النجمة كاريس بشار فتجسد شخصية زبيدة، زوجة الخليفة هارون الرشيد، المرأة القوية، التي ورد اسمها كثيراً في محطات مهمة من حياة الخليفة القوي.



وأكدت كاريس في تصريحها، أنها اقتنعت تماماً بالشخصية وبالعمل، لافتة إلى وجود نوايا هائلة نحو تحقيق نجاح غير منتظر على صعيد الدراما التاريخية.



في حين تؤدي الفنانة كندا حنا دور العباسة، شقيقة الرشيد، والتي تقع في علاقة حب مع البرمكي، مستشار هارون، تسبب بعض الحرج للخليفة.



وأكدت حنا في تصريح خاص، أنها سعيدة لحضورها في عمل تتكاتف فيه جهود عربية، وتجتمع وجوه من عدة جنسيات عربية، متوقعة نجاحاً باهراً لهذا المشروع.



منتجة العمل ديالا الأحمر، أكدت أهمية العمل، وإنتاجه في هذا التوقيت، لما فيه من إعادة الألق للدراما التاريخية، متوجهةً بالشكر لسعادة مريم المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية-أبوظبي و"تو فور 54"، لتوفيرها كل وسائل النجاح، ودعمها لأي مشروع يقام في أبوظبي، وآخرها مسلسل هارون الرشيد ولكافة كوادر الهيئة والقائمين عليها، ولحكومة أبوظبي لما قدمته من تسهيلات لإنجاز هذا العمل، وتسخير كل الإمكانات والأدوات في سبيل النجاح.