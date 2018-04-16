مجلس "خولة الثقافي" يناقش الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"

الشارقة 24:



استضاف مجلس "خولة الثقافي" أمسية ثقافية وفكرية وعلمية حول الإعجاز العلمي، بحضور حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي.



حضرت الأمسية، التي عقدت بقصر البحر في أبوظبي، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد آل نهيان ونخبة من الشخصيات الفكرية والأدبية المهمة وسيدات المجتمع وعدد من قرينات أعضاء السلك الدبلوماسي.



تأتي الأمسية لدعم الحركة الثقافية والفنية في الدولة وتشكيل الوعي الثقافي والمعرفي لدى المرأة الإماراتية الواعية بتحديات المستقبل والمؤمنة بالانفتاح على ثقافات العالم المتباينة مع الحفاظ الراسخ على القيم الوطنية والهوية الإسلامية.



وألقى المحاضر الدكتور علي منصور الكيالي الضوء على الإعجاز العلمي ومفهومه وجوانبه المختلفة.



وأشاد الحضور، في ختام الأمسية، بحرص سمو الشيخة خولة بنت أحمد السويدي على استمرارية عقد الندوات الأدبية والثقافية في مجلسها الثقافي الذي يهدف إلى نشر المعرفة والثقافة بين سيدات المجتمع المحلي، وهو ما ينعكس على فكر المرأة في الإمارات التي تعتبر من المساهمين في التنمية داخل الدولة.