سكان مليحة يطربون في افتتاح أيام الشارقة التراثية

الشارقة 24:



افتتحت، الثلاثاء، فعاليات أيام الشارقة التراثية في منطقة مليحة، بحضور سالم بن محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسلطان علي سيف الكتبي، رئيس المجلس البلدية لمليحة، ومصبح سيف عوض الكتبي، مدير بلدية مليحة، ومحمد خميس، مدير معهد الشارقة للتراث بالإنابة، والمهندس بدر الشحي، المنسق العام للأيام، وصقر محمد، رئيس لجنة الافتتاحات الخارجية للأيام.



في حين تتواصل فعاليات أيام الشارقة التراثية في قلب الشارقة، حيث الإقبال الكبير من زوار الشارقة وعشاق التراث من داخل وخارج الدولة على تلك الفعاليات والأنشطة التي تحظى بتفاعل لافت، خصوصاً في المقهى الثقافي والمركز الأكاديمي ومجلس الخبراء، عدا عن حركة الزوار في الساحات ومسرح الأيام حيث العروض الفنية والشعبية التي تعتبر واحدة من العناوين الكبرى في الأيام، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من قبل دوائر وجهات حكومية، ومن بينها دائرة شؤون الضواحي والقرى التي يقبل عليها الزوار بشكل كبير.



افتتاح الأيام في مليحة



استمتع سكان وأهالي منطقة مليحة، الثلاثاء، بانطلاقة أيام الشارقة التراثية عندهم، حيث تم افتتاح فعاليات الأيام، بحضور سالم بن محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسلطان علي سيف الكتبي، رئيس المجلس البلدية لمليحة، ومصبح سيف عوض الكتبي، مدير بلدية مليحة، ومحمد خميس، نائب مدير معهد الشارقة للتراث بالإنابة، والمهندس بدر الشحي، المنسق العام للأيام، وصقر محمد، رئيس لجنة الافتتاحات الخارجية للأيام، وأعضاء المجلس البلدية والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وتضمن حفل الافتتاح فقرات متنوعة عديدة، بدءاً بآيات من الذكر الحكيم، قراتها الطفلة وريفة عبيد، ومن ثم فقرة شعرية للشاعر خليفة الوشادي، وأوبريت عام زايد، بالإضافة إلى عروض فرقة التايكواندو وفرقة دبا الحربية، ومن ثم فقرة رقصة الأمجاد، ففقرة شعرية للشاعر طحنون الحفيتي، وفقرة أسئلة وجوائز، وغيرها من الفقرات الجاذبة التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.



وقال رئيس المجلس البلدية لمليحة، سلطان علي سيف الكتبي، بداية نسجل كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على كل ما يقوم به من أجل ديمومة العمل لإحياء التراث، تراث الآباء والأجداد، وعلى النهضة، ودمج الحاضر بالماضي.



ومن جانبه، قال صقر محمد، رئيس لجنة الافتتاحات الخارجية للأيام: "تم بحمد الله افتتاح القرية التراثية في منطقة مليحة، ضمن أيام الشارقة التراثية، والتي تميزت بتنوع الفقرات التراثية المقدمة، وتنوع الورش التعليمية للأطفال، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية والأكلات الشعبية، وسباق مصغر للهجن، أضفى انطباعاً جميلاً للحضور ميزها عن القرى الأخرى".



فن البرعة حاضر في قائمة اليونسكو



تعتبر البرعة التي حضرت في أيام الشارقة التراثية ضمن مشاركة سلطنة عُمان في فعاليات الأيام، واحدة من الفنون الشعبية لمحافظة ظفار في سلطنة عُمان، وتتمثل في رقص وغناء، وقد أدرجت في العام 2010، ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو.



وقال الباحث في التراث والإعلامي، عبد الله ناصر الهذلي: "فن البرعة أحد الفنون الشعبية الشهيرة في محافظة ظفار، والأكثر انتشاراً وحضوراً وشعبية هناك، ويعد من بين فنون الرقص العمانية، ومن الأنماط الموسيقية العمانية التقليدية، وقد انتشرت في مختلف المدن الساحلية باتجاه محافظة جنوب الشرقية مثل صور، وجعلان، وتحتاج البرعة إلى حنكة وبراعة في أدائه، وتؤدى في المناسبات الاجتماعية، كالزواج، والأعياد، وفي المناسبات الوطنية، كمهرجانات الأعياد الوطنية، والمهرجانات السياحية والثقافية".



مشاركة مميزة لدائرة الضواحي



قال الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، تشارك الدائرة بعريشين تراثيين، الأول يتضمن ركناً للتصوير والمسرح والهدايا المتنوعة، والأظرف والطوابع القديمة ومتحف أبو صابر وركن للتحف والحرف اليدوية بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، لاستعراض الأعمال اليدوية والحرف التي يقوم بها ذوي الاحتياجات الخاصة، ودكان الطيبين والحنة، والثاني يحتوي على ركن للرسم على الوجه وعروض لأضواء غير منسية وبيت العروس وركن الضيافة، ولفت إلى أن هذه المشاركة هي الخامسة على التوالي للدائرة، تقدم خلالها لزوار وعشاق التراث، وعلى مدار الأيام لوحات مختلفة ومتنوعة من التراث، مشيراً إلى أن من بين عروض الدائرة في جناها المميز الذي جاء بكل ما فيه من أفكار وإبداعات موظفي وموظفات الدائرة، متاهة أضواء غير منسيه وتضم معرضاً لصور الألعاب القديمة التراثية وبعض المصطلحات والأمثال القديمة، بالإضافة إلى ركن الرسم والتلوين على الوجه ومعرض بيت العروس والضيافة اليومية التي وفرها معهد الشارقة للتراث.



مرآة التصوير



منذ اليوم الأول لانطلاقة أيام الشارقة التراثية في قلب الشارقة كان جناح دائرة شؤون الضواحي والقرى لافتاً ومميزاً، وشهد إقبالاً كبيراً، ومن بين ما جذب الزوار هناك، يمكن الإشارة إلى مرآة التصوير التي تعتبر إحدى الفعاليات الحديثة للدائرة، حيث تتيح لزوار الجناح خصوصاً غير المواطنين، ارتداء الأزياء الإماراتية التقليدية، والتقاط الصور والاحتفاظ بها، وقد جذبت المئات من الزوار لالتقاط الصور بالأزياء التراثية الإماراتية، في محاولة لطيفة لمحاكاة محاكاة الماضي ومعايشته، فهي منصة أو مساحة لنشر ثقافة الأزياء التراثية.



جلسة تناقش الموسيقا الروحانية في المقهى الثقافي



قدم الدكتور وليد السيف، مستشار الأمين العام في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وممثل دول الكويت الحالي لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة لصون التراث الثقافي غير المادي، منظمة اليونسكو، محاضرة في المقهى الثقافي عن الموسيقا الروحانية الكويتية، في إطار اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي 2003.



محاضرة تحكي روايات وحكايات



ضمن فعاليات المقهى الثقافي، قدمت الخبيرة في التراث فاطمة المغني، محاضرة بعنوان "ذكريات وروايات من أروقة المنطقة الشرقية"، تحدثت فيها عن قصص وحكايات قديمة مرت بها وهي صغيرة حتى كبرت وأصبحت باحثة ومسؤولة عن نقل التراث بصورته الحقيقية، كما أشادت بدور المعهد في الحفاظ على التراث وتقديمه للأجيال الحالية بنمط عصري وحضاري.



وقالت إن التراث يعني لها كل شيء، ومن ليس له ماضي ليس له حاضر، مشيرة إلى أنها من مواليد عام 1958 ونشأت في منطقة مليئة بالتراث والتي ما زالت تحافظ على تراثها، لافتة إلى أن الأجداد كانوا وبقوا مدربين لتقويم السلوك.



وأضافت أنها ترعرعت في كلباء، وكانت تسرق اللحظات لسماع الشعر أثناء استضافة أحد الشعراء في بيتهم، مؤكدة بأن التضحيات هي من أسباب بقاء الأوطان التي تعتبر أعز ما تملكه الشعوب، لافتة إلى بعض الشخصيات الذين ضحوا بأنفسهم لرفعة دولتهم.



وبينت أن الأوطان بحاجة للمرأة والرجل للحفاظ على تراثه، حيث كانت المرأة في القدم سنداً حقيقياً للرجل في حياته، وكانت السيدات في الماضي يقدمن مقترحات عديدة لتطوير الإمارات، وبقيت لغاية الأن محط أنظار العالم بسبب ما قدمته الحكومة والقيادة الرشيدة بالدولة لها.